Späte Aufarbeitung Gedenken an Euthanasie-Opfer in Kloster Irsee

Im Kloster Irsee hat die Aufarbeitung der Vergangenheit in der Psychiatrie Irsee erst in den 1980er Jahren begonnen. An Allerheiligen fand eine Gedenkveranstaltung für die Euthanasie-Opfer statt. Seit 2010 gibt es dieses Totengedenken in Kooperation mit dem Schwäbischen Bildungszentrum Irsee und dem Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags.

Von: Daniel Knopp