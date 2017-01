Pkw-Maut in Deutschland Widerstand in Europa formiert sich

Auch wenn die Einigung jetzt gut einen Monat her ist, Ulrike Lunacek schüttelt noch immer den Kopf. Ich kann es schlicht nicht fassen, sagt die Vizepräsidentin des Europaparlaments:

"Das ist tatsächlich etwas, das mit europäischem Recht nicht vereinbar ist. Weil da die deutschen Bürger, die deutschen Autofahrer und Autofahrerinnen begünstigt werden gegenüber anderen." Ulrike Lunacek (Grüne), Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments

Ulrike Lunacek

Ulrike Lunacek steht mit ihrer Position nicht alleine da: Abgeordnete fast aller Fraktionen, von links bis rechts, laufen Sturm gegen die von der EU-Kommission gebilligten Mautpläne der Deutschen. Belgiens christdemokratischer Vertreter Pascal Arimont beispielsweise fragt: "Was ist es denn bitte schön anderes als eine Diskriminierung, wenn die Deutschen über die KFZ-Steuer alle Ausgaben für die Maut wieder zurückbekommen, wir Ausländer aber nicht?“ Das unterscheide doch eben gerade das deutsche Modell von der Wirklichkeit in den anderen EU-Staaten:

"Heißt, wenn ich nach Frankreich fahre, zahlen die Franzosen gleichviel wie ich, wenn ich nach Österreich fahre, bezahlen die Österreicher gleichviel wie ich, wenn ich nach Deutschland fahre, bezahle ich, aber der Deutsche nicht, und das stört mich." Pascal Arimont (Europäische Volkspartei), Mitglied des Europäischen Parlaments

Autobahneinfahrt

Der Belgier hat deshalb Abgeordnete aus mehr als zehn EU-Staaten hinter sich geschart, um Druck zu machen. Als ersten Schritt wandten sie sich mit einer schlichten Frage an die EU-Kommission: Wie kann es sein, dass man monatelang Deutschland mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof droht und sogar ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet, dann aber plötzlich hinter den Kulissen Geheimverhandlungen führt und schließlich eine Einigung verkündet? Deren wichtigste Änderung ist, dass die Kurzzeitvignetten für Ausländer günstiger werden:

"Nachdem wir uns mit Deutschland zusammengesetzt haben, haben wir eine Einigung erzielt, wo tatsächlich keine Diskriminierung auf Grund des Kennzeichens besteht." Der Sprecher der EU-Kommisson Jakub Adamowicz

So versuchte der Kommissionssprecher Jakub Adamowicz kürzlich im ORF alle Bedenken beiseite zu lächeln. Ohne Erfolg. Viele Abgeordneten fürchten stattdessen hinter dem Ganzen ein System: Weil die Lage in Europa so instabil ist, habe man in Brüssel schlicht Angst, sich mit der mächtigen Bundesrepublik anzulegen. Was also tun? Die französische Konservative Anne Sander sieht nun ihre Regierung in Paris am Zug:

Anne Sander "Ich erinnere nur an die entscheidende Rolle der deutsch-französischen Achse für Europa. Wir müssen uns auf dieser Ebene zusammenraufen und einen Kompromiss finden, bevor wir hier schwer aufeinanderprallen." Anne Sander (Europäische Volkspartei), Abgeordnete im Europäischen Parlament

Wesentlich weiter ist da schon Österreichs Verkehrsminister Leichtfried. In den kommenden Wochen will er alle Nachbarstaaten Deutschland zu einem Anti-Maut-Gipfel nach Brüssel laden, um die gemeinsame Strategie zu besprechen. Die Niederlande hatten bereits ja bereits eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof angedroht, sollten Bundestag und Bundesrat erneut grünes Licht für die Maut geben.

Von einer vertanen Chance für Europa spricht dagegen bereits der belgische Christdemokrat Pascal Arimont. Wie die Grünen ist er auch der Meinung, dass man die ganze Maut-Diskussion für ein EU-weites Projekt hätte nutzen sollen. Hin zu einer streckenbezogenen Abgabe, die im 21. Jahrhundert, in Zeiten der Klimaerwärmung, auch wirklich Sinn gebe: