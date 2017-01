Showdown vor Gericht Urteile zu Tarifeinheit und Mitbestimmung stehen an

Nach heftigen Streiks und Diskussionen beschloss die Bundesregierung im Sommer 2015 das Gesetz zur Tarifeinheit. Vor allem kleinere Gewerkschaften fühlen sich benachteiligt und zogen vor das Bundesverfassungsgericht. Bald wird das Urteil erwartet - wie auch in Sachen Mitbestimmung vor dem EuGH.

Können Gewerkschaften sich nicht auf einen Tarifvertrag im Betrieb einigen, dann gilt der jener Gewerkschaft mit dem meisten Mitgliedern. Knapp zusammengefasst schreibt dies seit Juli 2015 das Gesetz zur Tarifeinheit vor.

Grundrechte kleiner Gewerschaften verletzt?

Applaus gab es dafür von den Arbeitgebern. Sie fürchteten permanente Konflikte durch konkurrierende Organisationen und hatten die Regierung zum Handeln gemahnt. Fünf Gewerkschaften aber zogen gegen das Gesetz vor das Bundesverfassungsgericht. Sie sehen ihr Grundrecht, eigenständig Tarifverträge auszuhandeln, verletzt.

Eine Rolle spielt dabei auch die Frage, ob das Streikrecht durch das Gesetz beschnitten wird. Denn setzt die stärkere Gewerkschaft ihren Tarifvertrag durch, dürfen andere nicht mehr zu Aktionen aufrufen. Karlsruhe muss nun entscheiden, ob das rechtens ist.

Vorwurf: Beschäftigte im Ausland diskriminiert

Die Kollegen beim Europäischen Gerichtshof werden in diesem Jahr ein Urteil über die deutsche Mitbestimmung fällen. Im Aufsichtsrat größerer Unternehmen sitzen auch Vertreter der Belegschaft – gewählt aber nur von den Mitarbeitern in Deutschland. Territorialprinzip nennt sich das.

Dadurch werden aber ausländische Beschäftigte diskriminiert – meint ein Kleinaktionär des Reisekonzerns TUI. Was, wenn Luxemburg ihm Recht gibt? Dann säßen in allen Aufsichtsräten in Deutschland erst einmal nur die Vertreter des Kapitals.