EuGH-Urteil Fluggastrechte bei Verspätung

Ab zwei Stunden haben Passagiere einen Anspruch auf Versorgungsleistungen. Ab drei Stunden kann es eine Entschädigung bis zu 600 Euro geben, aber nur, wenn die Fluggesellschaft an der Verspätung selbst Schuld ist. Die Höhe der Entschädigung, die unabhängig vom gezahlten Flugpreis berechnet wird. richtet sich nach der Länge der Flugstrecke. Bei einer Flugdistanz bis 3.000 Kilometern gibt es beispielsweise bis zu 400 Euro. Warten sie mehr als zwei Stunden auf ihren Flug wegen einer Verspätungsmeldung, muss die Airlines Snacks und Getränke bereitstellen.

Mittlerweile kommt es gar nicht selten vor, dass Flüge überbucht sind. Jeder Passagier mit gültigem Flugticket hat jedoch ein Recht auf Beförderung - auch wenn der Flug überbucht ist. Ist dies der Fall liegt eine sogenannte Nichtbeförderung vor. Hier gilt das Gleiche wie bei Flugverspätungen: Bei einer Flugdistanz unter 1.500 km müssen 250 Euro an den Fluggast ausgezahlt werden. Bei einer Distanz zwischen 1.500 und 3.500 Kilometern kann der Passagier mit bis zu 400 Euro rechnen. Bei über 3.500 Kilometern steht dem Kunden ein Anspruch auf bis zu 600 Euro zu.

Die Fluggastrechteverordnung sieht in diesem Fall ein Recht auf Entschädigung vor. Passagiere haben bei Annullierung oder Nichtbeförderung einen Anspruch auf einen Ersatzflug oder auf eine Entschädigung. Das kann in Form von Gutscheinen erfolgen, aber auch in Form von Entschädigungszahlungen. Dabei dürfen keine weiteren Gebühren von den Airlines verlangt werden. Kann der Gast auf einen anderen Flug oder auf eine andere Art der Beförderung umgebucht werden, dann kann der Anspruch gekürzt werden.