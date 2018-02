Wohin mit der Gülle? EU-Düngeverordnung: Bauern hadern mit dem Wasserschutz

Jahrelang wurde um die EU-Düngeverordnung von 2017 gerungen. Sie ist die Reaktion auf den schlechten Zustand des Grundwassers in Teilen Deutschlands - etwa in Franken und Niederbayern, wo es Probleme mit Nitrat gibt. Noch ist nicht alles umgesetzt, was zum Wasserschutz nötig wäre. Die CSU-Mehrheit im Landtag sieht keinen Grund zur Eile.

Rosi Steinberger von den Grünen geht es nicht schnell genug: In sogenannten Roten Gebieten, also Gebieten mit großen Nitrat-Problemen im Grundwasser, sollen drei zusätzliche Schutz-Maßnahmen kommen – aber erst zum 1.1.2019. Zu spät, findet Steinberger - „noch dazu wenn man weiß, dass die Nitrat-Belastung so hoch ist.“ CSU-Umweltpolitiker Schöffel hingegen findet, der Antrag käme "völlig zur Unzeit" - die Bauern hätten ohnehin genug umzusetzen.

Volle Güllebehälter, Grundwasser in Gefahr

Tatsächlich kämpfen etliche Bauern noch mit der Umsetzung der Verordnung, einige stöhnen über zu volle Gülle-Behälter, weil sie im Herbst nicht mehr so viel ausbringen durften. Aber: das ist längst beschlossen, wie auch Rosi Steinberger klarstellte. Ihr gehe es um unbelastetes Grundwasser in Bayern.

Ein wertvolles und mancherorts umkämpftes Gut: An 70 Messstellen bundesweit droht eine Überschreitung der Grenzwerte. Im Allgäu wird ums Grundwasser gestritten, die Loisachtaler wollen ihr gutes Nass nicht mehr an die Münchner liefern. Und es ist unklar, wer die Rechnung für verunreinigtes Wasser am Ende zahlt.

"Schutzmaßnahmen werden vorbereitet"

Was sie in den Roten Gebieten zum Wasserschutz tun, können die Länder selbst entscheiden. Zum Beispiel längere Sperrzeiten verhängen oder größere Abstände zu Gewässern vorschreiben. Ein Vertreter des Landwirtschaftsministeriums versicherte: die drei zusätzlichen Schutzmaßnahmen würden vorbereitet, man sei mitten in der Arbeit. Zu einem früheren Zeitpunkt werden sie nicht kommen – der Antrag der Grünen wurde abgelehnt.