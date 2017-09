Zu viel Zucker im Essen Ärzte sehen Minister Schmidt in der Pflicht

Ein Fruchtjoghurt zum Frühstück - eigentlich ein gesunder Start in den Tag. Doch ein handelsüblicher 250-Gramm Fruchtjoghurt enthält etwa 11 Zuckerwürfel. Mehr als 90 Prozent der Eltern gehen von deutlich weniger Zucker aus. Eine Fehleinschätzung, die offenbar Folgen für den Gesundheitszustand der Kinder hat. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Für die Untersuchung wurden die Körpergröße und das Körpergewicht von 305 Kindern gemessen. Deren Eltern sollten den Zuckergehalt von Lebensmitteln schätzen. Je stärker die Eltern den Zuckergehalt unterschätzten, umso höher war der Body-Maß-Index der Kinder.

Intransparente Nährwertkennzeichnung?

Die Fehleinschätzung des Zuckergehalts legt den Schluss nahe, dass die Nährwertkennzeichnung auf der Rückseite vorverpackter Lebensmittel nicht transparent genug ist. Das zumindest findet Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Seit Ende 2016 ist eine Tabellen-Form vorgeschrieben. Dabei müssen Brennwert und sechs Nährstoffe (Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß und Salz) auf der Verpackung aufgedruckt werden. Die Angaben beziehen sich auf 100 Gramm oder 100 Milliliter des Lebensmittels.

Wenn man nicht Ökotrophologie, also Ernährungswissenschaften studiert habe, sei das kaum auswertbar, sagt Jakob Maske. Oftmals seien Eltern überfordert mit der Auswahl gesunder Produkte. Kinder allemal. Ein Umstand, der dem Kinder- und Jugendarzt Sorge bereitet.

"Die Zahlen der adipösen oder übergewichtigen Kinder sind erschreckend hoch. Der Alltag zeigt, dass das Übergewicht häufig sehr früh anfängt und dann häufig auch nicht aufzuhalten ist. Wir erleben eine Menge Kinder, die schon im frühen Alter von 4, 5 und 6 Jahren völlig fehlernährt sind von den Eltern." Jakob Maske, Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte

Folgeerkrankungen wie Diabetes

In Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut 54 Prozent der Erwachsenen von Übergewicht einschließlich Adipositas betroffen. Bei den Kindern und Jugendlichen sind es etwa 15 Prozent. Wenn das Übergewicht dauerhaft bleibt, drohen Folgeerkrankungen.

"Zum Beispiel Diabetes, aber natürlich gibt es auch mechanische Probleme. Das Gewicht lastet auf den Knie- und auf den Fußgelenken. Es macht die Gefäße kaputt, so dass später häufiger Herzinfarkte, oder Hirninfarkte, also ein Schlaganfall auftreten können." Jakob Maske, Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte

Forderungen an die Bundesregierung

Gemeinsam mit der Verbraucherorganisation foodwatch und der Deutschen Diabetes Gesellschaft fordert der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte deshalb in einem offenen Brief von der Bundesregierung, die Lebensmittelindustrie stärker in die Pflicht zu nehmen. Zum Beispiel durch eine gesetzliche Beschränkung der an Kinder gerichteten Werbung und eine verständliche Lebensmittelkennzeichnung in Form einer Nährwert-Ampel. Und durch steuerliche Anreize für die Lebensmittelindustrie, gesündere Rezepturen zu entwickeln. Denkbar wäre für die Initiative auch eine Sonderabgabe auf zuckerhaltige Getränke.

Maßnahmen, die der Bundesernährungsminister, Christian Schmidt von der CSU, ablehnt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) antwortet schriftlich auf Anfrage, eine Nährwertampel berge Risiken. Nämlich eine zu starke Reduzierung und Vereinfachung des Informationsgehalts oder auch unrealistische Portionsgrößen, die die Lebenswirklichkeit nicht widergeben und damit das Gegenteil von Transparenz bewirken könnten. Zu Sonderabgaben heißt es:

"Strafsteuern auf Lebensmittel hält der Bundeslandwirtschaftsminister nicht für den geeigneten Weg, um den Menschen einen gesunden Ernährungsstil nahezubringen. (…) Ziel des Bundeslandwirtschaftsministers ist es, die Menschen von einem gesunden Lebensstil zu überzeugen." Stellungnahme des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft

Schmidt setzt auf Freiwilligkeit

Die Debatte über Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten ist nicht neu. Im Juni 2015 hat der Bundestag die Bundesregierung dazu aufgefordert, eine sogenannte nationale Reformulierungsstrategie zu erarbeiten. Mit dem Ziel, Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten zu reduzieren. Auch auf EU-Ebene wurden die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, bis Ende 2017 einen entsprechenden Plan zu erarbeiten. Schmidts Ministerium arbeitet nun seit mehr als zwei Jahren an einer solchen Strategie. Die soll laut Ministerium dazu beitragen, eine gesunde Ernährung zu erleichtern. Dafür sollen Rezepturen von Fertigprodukten geändert werden. Auf freiwilliger Basis.

Für Produktgruppen wie zuckergesüßte Erfrischungsgetränke, Brot und Brötchen, Frühstückscerealien, Joghurt- und Quarkzubereitungen sowie Tiefkühl-Pizzen sollen mit der Wirtschaft Reduktionsziele vereinbart werden. Im Entwurf der Strategie, die dem BR vorliegt, heißt es: "Bei der Reformulierung von Lebensmitteln setzt das BMEL zunächst auf eine freiwillige Beteiligung der Lebensmittelwirtschaft (…) Wirksame Anreize sollen möglichst aus Verantwortung und eigenen Erkenntnissen erwachsen." Von solchen freiwilligen Vereinbarungen hält Dietrich Garlichs von der Deutschen Diabetes Gesellschaft gar nichts.

"Das ist Symbolpolitik. Das ist im Wahljahr, um zu zeigen, hier, wir tun was. Also, es herrscht da kein Mangel an Aktivismus. Bloß Wirkungen gibt es bisher nicht." Dietrich Garlichs, Deutsche Diabetes Gesellschaft

Schmidt und die Zuckerlobby

Vielleicht ja, weil Schmidt lieber mit der Zuckerlobby beratschlagt als mit Vertretern von Verbraucherorganisationen oder Ärzteverbänden, sagt die verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen, Nicole Maisch. In der Tat gab es von 2015 bis 2017 zahlreiche solche Treffen. Zum Beispiel mit der Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, dem Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie e.V. und Südzucker AG. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Politikerin hervor.

"Es ist schon erstaunlich, dass er sich außer in zwei Ausnahmen wirklich nur mit der Süßwaren- und Zuckerindustrie getroffen hat, um darüber zu sprechen, wie weniger Zucker in unsere Nahrungsmittel reinkommen soll. Dass die kein Interesse daran haben, dass weniger Zucker in unserem Essen ist, das ist ja klar." Nicole Maisch, Grüne, Verbraucherpolitische Sprecherin

Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband übt Kritik am Vorgehen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. In einer Stellungnahme bemängelt der Verband, dass Schmidts Ministerium den Strategieentwurf erst kurz vor Ende der Legislatur vorgelegt habe. Beschluss und Umsetzung konkreter Maßnahmen seien so in dieser Legislaturperiode nicht mehr möglich. Für ein Interview stand Minister Schmidt auf BR-Anfrage nicht zur Verfügung.