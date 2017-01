Gymnasien in Bayern SPD und Grüne wollen zurück zum G9

Die Änderungen im bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz sind in den Gesetzentwürfen von SPD wie Grünen geringfügig, aber zentral. Aus acht mach neun Gymnasialjahre und aus zwei Kollegstufen- drei Oberstufenjahre. Die SPD-Opposition fordert verpflichtend zwei Leistungskurse in den Klassen 12 und 13, die Grünen formulieren das als Kann-Bestimmung. Mit einer Rückkehr zum G9 werde die Wochenstundenzahl in allen Klassen wieder auf 30 reduziert, so der SPD-Bildungspolitiker Martin Güll:

"Bildung braucht Zeit zum Vertiefen. Das bekommen wir wieder, wenn nicht mehr so viel verdichteter Unterricht ist. Damit am Nachmittag wieder Zeit ist Hausaufgaben zu machen oder auch Jugendarbeit oder einfach Freizeit." Martin Güll

Wir wollen kein G8 Flickwerk sondern ein "G9-Neu", unterstreicht Grünenfraktionsvorsitzende Margarete Bause.

"Das Gymnasium muss weiterentwickelt werden mit individueller Förderung, pädagogischen Reformen und das „G9-Neu“ ist nicht kostenneutral." Margarete Bause

Mindestens 1000 neue Lehrer seien bei der Rückkehr zum G9 notwendig und erhöhte Staatszuschüsse an die Kommunen für die Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume.