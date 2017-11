CSU-Politiker beendet Karriere Erwin Huber mag nicht mehr

Nun ist es offiziell. Nach 50 Jahren in der Politik macht der 71-jährige Niederbayer jetzt Schluss. Die Bewerbungsfrist seines Kreisverbandes bis Ende Oktober hat er verstreichen lassen.

"Mit das Schwierigste im Politikerdasein ist, die eigenen Grenzen zu sehen und zu spüren, wann es Zeit ist, Amt und Macht abzugeben. Politik hat ja Suchtelemente, aber ich bin bereits Entzug." Erwin Huber, CSU-Urgestein

Seinem neuen Leben könne er viel Positives abgewinnen, sagt Erwin Huber. Derzeit ist er unter anderem noch Chef des Wirtschaftsausschusses im Landtag. Für viele innerhalb und außerhalb der CSU ist es erstaunlich, dass Huber nicht schon im Jahr 2008 aufgehört hat, nach der historischen Landtagswahlniederlage, die ihn nach nur 13 Monaten das Amt als CSU-Chef kostete. Oder spätestens bei der Landtagswahl 2013. Nein, Huber blieb - und blieb sogar bis heute Ausschussvorsitzender.

"Ich bin meinen Wählern und meiner Partei dankbar, dass ich über einen so ungewöhnlich langen Zeitraum auf der Kommandobrücke und im Maschinenraum des Tankers Bayern wirken durfte." Erwin Huber

Radeln, Langlaufen, Klavierspielen

Aus der Nachfolgersuche in seinem Stimmkreis hat Huber sich nach eigenen Worten herausgehalten. "Ich will auch nicht meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger bestimmen, denn ein Amt ist in der Demokratie kein Erbhof", erklärt er. Die Entscheidung sollten die treffen, die künftig die Verantwortung tragen.

Er werde aber sein ganzes Leben ein politischer Mensch bleiben, betont Huber. Gelegentlich einen "Warnruf" werde er wohl nicht unterdrücken können. Auf Huber warten aber erst einmal viele andere Dinge - unter anderem seine Enkel. Er will Rennradfahren und Langlaufen, will Klavierspielen lernen - und habe ein Philosophie-Studium ins Auge gefasst.