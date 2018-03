Tarifstreit Erste Warnstreiks im Öffentlichen Dienst

In einer Woche treffen sich die Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst und die Arbeitgeber in Potsdam zum zweiten Mal am Verhandlungstisch. Um Druck zu machen, sollen diese Woche aber Aktionen stattfinden – auch in Bayern.

Eltern müssen sich keine Sorge machen – die Kitas stehen diese Woche nicht auf dem Aktionsplan der Gewerkschaften. Dafür aber Rathäuser, die Müllabfuhr, Bauhöfe, die Straßenreinigung und auch einige Kliniken. Bayernweit ist die ganze Woche über Protest angesagt. Allerdings: Oft nur in der Mittagspause. Und wenn Beschäftigte die Arbeit niederlegen, wie heute in Augsburg und in Kommunen im Allgäu, dann nur für kurze Zeit.

"Bei den Arbeitsniederlegungen handelt es sich lediglich um erste befristete Warnstreiks bis zu vier Stunden. Die Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger werden noch eher gering sein." Peter Hoffmann von Verdi in Bayern

Gewerkschaften wollen sechs Prozent mehr

Trotzdem halten die Arbeitgeber davon nichts – sie setzen auf Gespräche. Beim ersten Treffen hatten die Gewerkschaften ihre Forderung auf den Verhandlungstisch gelegt: sechs Prozent – mindestens aber 200 Euro im Monat mehr für jeden. Davon würden gerade die unteren Gehaltsgruppen profitieren. Für sie wären die 200 Euro weit mehr als sechs Prozent.

Arbeitgeber halten sich bedeckt

Nicht zu finanzieren, heißt es von den Arbeitgebern mit Blick auf den nach wie vor hohen Schuldenstand vieler Kommunen. Was sie zu zahlen bereit wären, haben sie noch nicht gesagt. Vielleicht gibt es in einer Woche ein Angebot. Dass das den Gewerkschaften gleich gefällt, ist wenig wahrscheinlich. Also müssen sich die Bürgerinnen und Bürger auf längere Warnstreiks einstellen – dann vielleicht auch bei den Kitas.