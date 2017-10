Union, FDP und Grüne Erste konkrete Inhalte bei Jamaika-Sondierungen

Als sich CDU-Generalsekretär Peter Tauber gegen 0:30 Uhr gemeinsam mit seinen Amtskollegen Andreas Scheuer (CSU), Nicola Beer (FDP) und dem Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner vor die seit Stunden wartenden Journalisten stellte, traute der eine oder andere kaum seinen Ohren - so harmonisch klang das alles plötzlich:

"Es war ein langer Abend, aber er hat sich gelohnt." Peter Tauber (CDU)

"Auch für uns als freie Demokraten ein überraschend gutes Gesprächsergebnis." Nicola Beer (FDP)

"Es zeigt, das wir sehr sehr konzentriert arbeiten, vor allem an dieser Stelle, was Finanzen, Haushalt, Steuern betrifft, konkreter geworden sind." Andreas Scheuer (CSU)

Schriftlich festgehaltene Ergebnisse

Union, FDP und Grünen ist es sogar gelungen, die Ergebnisse dieser Sondierungsrunde zu Papier zu bringen - was so in dieser Form nicht wirklich zu erwarten war. Was steht drin?

"Wir sind überein gekommen, dass wir natürlich die Schuldenbremse im Grundgesetz einhalten wollen, und dass wir einen ausgeglichenen Haushalt wollen." Peter Tauber (CDU)

Das ist also Konsens gewesen bei dieser Sondierungsrunde. Trotzdem will eine Jamaika-Koalition, sollte es dazu kommen, auch für steuerliche Entlastung sorgen, vor allem für "Familien mit Kindern und Beziehern von niedrigeren und mittleren Einkommen", so ist es in dem Papier mit der Überschrift "Sondierungsstand Finanzen, Haushalt, Steuern" zusammengefasst. Der Abbau des Solidaritätszuschlages ist ebenso Option wie die Förderung der energetischen Gebäudesanierung und der Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Das war den Grünen wichtig - genauso wie die Frage, dass sich die Jamaika-Parteien auch noch die zukünftig vorgesehenen Rüstungsausgaben des Bundes ansehen wollen. Die Details gilt es nun weiter zu verhandeln.

Heikles Thema im Bereich Europa

Über den Themenkomplex Europa haben die vier Parteien ebenfalls gesprochen, die Ergebnisse allerdings noch nicht zu Papier gebracht. Das wollen die Beteiligten dann am Donnerstag probieren, wenn sie wieder zusammenkommen. Dabei wird es auch um ein heikles Thema gehen:

"Da ist vor allem für die CSU der Kernbereich Zukunft Europas äußerst wichtig, was die Türkeifrage betrifft. Wir wollen keinen EU-Beitritt der Türkei, und wir werden uns auch sehr klar positionieren, wir wollen den Abbruch der Verhandlungen." Andreas Scheuer (CSU)

Und genau das dürfte bei den weiteren Jamaika-Sondierungsgesprächen eine der Fragen sein, die die vier Parteien länger beschäftigen wird. Das zumindest machte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner deutlich:

"Wo es einen Dissens gibt, einen klaren Dissens, ist bei der Türkei-Frage. Wir wollen die Beziehungen zur Türkei eingefroren lassen, aus unserer Sicht ist das Abbruch-Signal das Falsche. Und dafür gibt es auch auf europäischer Ebene keine Mehrheit. Also, sie sehen, da gibt es noch reichlich Diskussionsbedarf bei den einzelnen Punkten." Michael Kellner (Grüne)

Am Donnerstag treffen sich die vier Parteien also zur nächsten Gesprächsrunde.

"Wenn ich mir die Kernbereiche anschaue von Klima über Migration, Bildung, Forschung, Digitales – da werden Sie sich wieder ordentlich viel Zeit nehmen müssen." Andreas Scheuer (CSU)

…appellierte Andreas Scheuer an die vor ihm stehenden Journalisten, die sich darauf einstellen können, dass sich an dieser Aussicht auch in den nächsten Wochen kaum etwas ändern wird.