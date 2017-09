Schweiz Erneuter Bergsturz mit Murgang in Graubünden

Knapp eine Woche nach dem verheerenden Bergsturz in Graubünden sind in der Schweiz wieder Gesteinsmassen abgebrochen. Ein nachfolgender Murgang gelangte bis vor das Dorf Bondo. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

Ein Gewitter mit starkem Regen dürfte der Auslöser gewesen sein. Gegen 2130 Uhr am Donnerstagabend brach am Piz Cengalo erneut eine große Menge Gestein ab. Der Bergsturz war sogar vom Tal aus zu hören. Anwohnerin Amelia Potts beschrieb im Schweizer Fernsehen ihre Beobachtungen.

"Jetzt scheint es vorbei, aber vorhin hat es ganz schlimm geklungen. Ein Grollen - ich dachte zu nächst, es sei das schlechte Wetter, das Gewitter. Es hat so gedonnert. Aber es waren Steine, die zu Tal stürzen." Amelia Potts, Anwohnerin

Strom im Dorf ist ausgefallen

Die neuerlichen Gesteinsmassen und Regenwasser lösten im Tal wieder einen Murgang aus. Das Stein- und Schlamm-Gemisch wälzte sich auf das Dorf Bondo sowie die Siedlungen Spino und Promontogno - am Ausgang des Tals - zu.

Große Mengen des Gemischs ergossen sich in das in den letzten Tagen teilweise leergeräumte Auffang-Becken am Rande der Ortschaft. Dank dieser Schutzeinrichtung konnten vermutlich schlimmere Schäden verhindert werden. "Im Moment ist im Dorf der Strom ausgefallen. Was für uns wichtig ist: Die Kommunikationsverbindungen funktionieren noch. Die Situation scheint im Moment unter Kontrolle. Wir haben einige Häuser evakuiert", sagt Christian Gartmann vom Einsatzstab.

Straßen überspült, Häuser beschädigt

Blick auf das Dorf Bondo am 28. August

Bei der Evakuierung kam trotz des schlechten Wetters ein Hubschrauber zum Einsatz. Derzeit liegen keine Meldungen über Verletzte vor. Straßen wurden überspült und gesperrt. Einige Häuser wurden beschädigt. Noch sei es zu früh, die Höhe der Schäden zu beziffern. Einer ersten Einschätzung nach, handelte es sich um den größten Murgang seit dem schweren Bergsturz am Mittwoch letzter Woche.

Menge des gelösten Gesteins unklar

Experten hatten erwartet, dass sich erneut Gesteinsmassen vom Berg Piz Cengalo lösen und weitere Murgänge verursachen können. Schätzungen gingen von bis zu einer Million Kubikmeter Gestein aus, das sich in akuter Absturzgefahr befindet. Wie viel Gestein sich nun gelöst hat, war zunächst unklar.

Seit dem Bergsturz in der letzten Woche werden acht Wanderer vermisst, vier aus Baden-Württemberg, zwei aus Österreich und zwei aus der Schweiz. Sie alle sind vermutlich ums Leben gekommen. Die Suche nach Ihnen wurde eingestellt.