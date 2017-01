Lawinen-Abgang in Italien Suche nach den Vermissten geht weiter

Vier Tote, nur zwei Überlebende - so lautet die bisherige Bilanz des Hoteleinsturzes in den Abruzzen bisher. Auch in der Nacht sind die Bergungsarbeiten weitergegangen. Helfer von Bergwacht, Feuerwehr und Zivilschutz haben weiter nach Überlebenden gesucht. Noch immer werden knapp 30 Menschen vermisst.

Sie werden in den Trümmern des eingestürzten Berghotels westlich von Pescara vermutet. Nach Angaben des Hotelbesitzers wollten die Gäste nach den heftigen Erdstößen am Mittwochvormittag abreisen und warteten in der Empfangshalle, als sie von der Lawine überrascht wurden, die vermutlich durch das Erdbeben ausgelöst wurde. Ein überlebender Hotelgast hat das bestätigt.

"Meiner Meinung nach waren sie alle in dem Holzgebäude in dem auch die Rezeption untergebracht war. Da gab es einen Kamin und man hat sich Abends immer getroffen. Es war Nachmittags, die waren bestimmt nicht auf ihren Zimmern." Hotelgast

Erschwerte Suche

Ein Helfer sagte, die Lawine habe große Teile des das vierstöckigen Gebäudes dem Erdboden gleich gemacht. Das erschwert die Suche genauso, wie der viele Schnee und die Kälte. In der bergigen Gegend sind deswegen immer noch viele Dörfer von der Aussenwelt abgeschnitten, nach dem Erdbeben abgegangene Erdrutsche machen die Lage noch komplizierter. In der Gegend von Teramo werden ebenfalls noch zwei Vermisste gesucht. Weit mehr als 100.000 Menschen in den Regionen Abruzzen und Marken sind immer noch ohne Strom. Es soll zwar erst in den nächsten Tagen wieder Neuschnee geben, aber es wird etwas wärmer, was die Lage zunächst erschwert.

"Man muss entscheiden: Auf allen Dächern liegt extrem viel Schnee. Will man denn dann räumen, um die Dächer leichter zu machen? Das ist sehr gefährlich, weil andauernd Nachbeben gibt. Man muss also sehr gut abwägen." Titti Postiglione, Zivilschutzsprecherin

Erste Notrufe wurden ignoriert

Das italienische Radio berichtet inzwischen, dass Polizei und Rettungsdienste die ersten Notrufe nach dem Lawinenunglück nicht ernst genommen haben sollen. Einer der beiden überlebenden Hotelgäste hatte seinen Arbeitgeber per Kurznachricht gebeten Alarm zu schlagen, aber ihm wurde nicht geglaubt. Erst nach einer Stunde wurden dann die Helfer losgeschickt. Unabhängig davon hat die Staatsanwaltschaft Pescara inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.