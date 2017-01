Erdbeben erschüttern Italien Es herrscht Notstand im Notstand

Die Gegend nordöstlich von Rom, nahe des Örtchens Amatrice ist bereits seit den letzten Beben zerstört. Und nun hat es noch geschneit, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und die vier starken Erdbeben der Stärke zwischen 5,0 und 5,5 von heute haben vielen hier den Rest gegeben, wie der Bäuerin Sonia Girolami aus Pieve Torina:

"Die Lage bei uns ist sehr, sehr kritisch. Hier liegen zwei Meter Schnee. Eine Katastrophe. Wir brauchen viel Hilfe, denn ich habe zuhause ein Kind mit Behinderung. Wir bitten um Hilfe, Hilfe, Hilfe. In jeder Form." Sonja Griolami, Bewohnerin des Ortes Pieve Torina

Alle Einheiten versuchen zu helfen

Ein Feuerwehrauto versucht sich einen Weg nach Amatrice zu bahnen.

Die Einsatzkräfte versuchen sich zur Zeit ein Bild der Lage zu machen. Aber auch Zivilschutz, Feuerwehr, Militär haben Probleme, die Menschen im Krisengebiet zu erreichen. Fabrizio Curcio, der Chef des italienischen Zivilschutzes kann immerhin verkünden – dass bislang alle überlebt haben:

"Bis jetzt scheint es noch keine Opfer zu geben. Aber das ist natürlich ein Ausnahmezustand im Ausnahmezustand. Viele Gegenden müssen wir wegen des Schnees erst noch erreichen. Aber wegen des vielen Schnees, waren die Hilfskräfte ohnehin schon alarmiert. Wir arbeiten daran, alle Orte zu erreichen. Und erst dann können wir sagen, ob es diesmal Opfer gegeben hat." Fabrizio Curcio, Chef des italienischen Zivilschutzes

Auch Aquila ist wieder betroffen

Unzählige kleinere und größer Nachbeben hat es seit dem ersten schweren Erdstoß um kurz vor halb elf gegeben. Das ist eine Belastung für die Menschen in der Grenzregion zwischen dem Latium und den Abruzzen. Auch Aquila hat es wieder erwischt, das seit einem schweren Beben von 2009 immer noch zum großen Teil in Trümmern liegt.

"Wir waren im kommunalen Einsatzzentrum wegen der Schnee-Notlage. Das ist ein echter Ausnahmezustand, denn hier in l’Aquila haben wir 40 Zentimeter Schnee, oben in den Bergen ist es noch viel mehr. Das erste Beben hat uns überrascht und dann die anderen. Wir sind von einer Notlage in die nächste gekommen. Das größte Problem ist zur Zeit, wo wir die Menschen unterbringen, die Angst haben, in ihren Häusern zu bleiben." Massimo Cialente, Bürgermeister von Aquila

Denn es ist noch nicht vorbei: Wenn die Menschen in der Krisenregion eines gelernt haben, dann, dass diese Erdbeben, keine einmaligen Ereignisse sind.

"Das sind Systeme von aktiven Verwerfungen und seit August wird ein großer Bereich der zentralen Abruzzen aktiv. Es gab ja schon ein sehr starkes Beben und vielleicht hat die Erdkruste nicht genug Energie für ein neues gespeichert. Aber bis zu diesem Punkt müssen wir uns große Sorgen machen, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass es weitere starke Beben gibt."

Gianluca Valensise, Seismologe

Die Menschen brauchen Hilfe

Der Kirchturm von Amatrice ist eingestürzt

Dass die Menschen im Erdbebengebiet am Ende sind, sieht man Sergio Pirozzi an. Der Bürgermeister von Amatrice, der es in Italien wegen seiner unbeugsamen Art zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat, hat in den letzten Monaten versucht, seine Dorfgemeinschaft zusammen zu halten, nach dem schweren Beben vom 24. August mit fast 300 Toten, nach dem Erdbeben Ende Oktober. Amatrice wird wieder auferstehen hat er immer wieder gesagt. Heute ist der Kirchturm von Sant’Agostino endgültig eingestürzt, ein Wahrzeichen der Katastrophe. Und Pirozzi merkt man an, dass auch seine Kräfte am Ende sind.

"Das ist ein psychologischer Ausnahmezustand – die Leute müssen wenigsten ihre Häuser verlassen können, aber wir beißen die Zähne zusammen. Ich appelliere an meine Leute durchzuhalten und hoffe, dass Italien uns beisteht, das ist alles. Entschuldigt, aber ich bin ziemlich erschüttert." Sergio Pirozzi, Bürgermeister von Amatrice

So geht es vielen Menschen hier. Über 10.000 waren bis heute Morgen immer noch in Notunterkünften untergebracht. Nach den weiteren schweren Beben wird sich ihre Zahl erhöhen. Und wer kann, wird versuchen, einfach nur weg zu kommen.