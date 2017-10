Erfolg für Nationalparkverwaltung Entlaufener Wolf im Bayerischen Wald lebend gefangen

Fangerfolg im Bayerischen Wald: Einer der entlaufenen Wölfe ist lebend gefangen worden. Das Tier wurde umgehend betäubt und tierärztlich betreut. Nach Festellung der Tierärztin des Nationalparks hat das Wolfsweibchen deutlich abgenommen. Das Tier wird jetzt einige Zeit zur Eingwöhnung und besseren Beobachtung in einem separaten Gehege untergebracht.

Nationalparkleiter Franz Leibl zeigte sich "froh, dass sich die enormen Anstrengungen der vergangenen Wochen gelohnt haben". Man werde weiterhin auf ein Konzept mit Lebendfallen, Fotofallen, also selbstauslösenden Wildkameras im Wald, und Suchtrupps mit Narkosegewehren setzen.

Der Nationalpark hofft auf weitere Fangerfolge in den nächsten Tagen und auf die Mithilfe der Bevölkerung, die Wolfssichtungen umgehend bei der Nationalparkverwaltung oder der Polizei melden soll.

Zwei Gehegewölfe sind weiter unterwegs

Ein Wolf war in den letzten Tagen nah am Tierfreigelände herumgestreift. Deshalb hatte man das Gelände mit dem Besucherzentrum gestern geschlossen, um bessere Chancen für die Einfangversuche zu haben. Das hat jetzt auch geklappt. Die Nationalparkverwaltung war zuvor teils heftig kritisiert worden, weil sie von den sechs entlaufenen Gehegewölfen zwei erschossen hatte. Ein Tier war vom Zug überfahren worden.

Petition gegen weitere Wolfs-Abschüsse

Am Montag will eine Tierschutzorganisation in München eine Petition gegen weitere Abschüsse an das bayerische Umweltministerium übergeben. Dafür wurden deutschlandweit mehr als 29.000 Unterschriften gesammelt. Am 6. Oktober hatte ein Unbekannter das Tor zum Wolfsgehege geöffnet. 6 Wölfe waren entlaufen. Drei sind dringeblieben. Motiv und Täter sind unbekannt.