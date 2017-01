Nach Maas-Forderung Was bringt die Fußfessel?

Die "Elektronische Aufenthaltsüberwachung" – wie die Fußfessel offiziell heißt - gibt es in Deutschland seit dem Jahr 2011. Anwendbar nur in engen Grenzen: sie kann bei schweren Sexual- und Gewaltstraftaten für die Zeit nach dem Verbüßen der Haftstrafe angeordnet werden. Den Betroffenen werden dann Gebots- und Verbotszonen vorgeschrieben – wohin sie also gehen dürfen und wohin nicht. Damals bei der Einführung sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière:

"Die elektronische Fußfessel kann nützlich sein, aber sie sagt ja nur, wo sich jemand aufhält. Sie sagt nicht, was er tut. Deswegen bietet sie vielleicht eine Hilfe aber keinen Schutz. Sie ist eine nützliche aber keine abschließende Regelung." Bundesinnenminister Thomas de Maizire

Es ging darum, die Überwachung zu erleichtern und den Betroffenen das Gefühl zu geben, dass sie bei einem Verstoß sehr wahrscheinlich gefasst werden – und sie deswegen erst gar nicht neue Straftaten begehen. Bisher wurden 138 Probanden, wie sie genannt werden, so überwacht – der größte Teil von ihnen in Bayern. In der Zentrale in Bad Vilbel wurde 15.000 Mal ein Alarm ausgelöst, das passiert, wenn die Batterie leer ist – aber eben auch, wenn die Fußfessel zerstört wird oder der Betreffende den Kontrollbereich verlässt. Dann wird er telefonisch aufgefordert, den Regelverstoß zu beenden – tut er dies nicht, setzen sich Polizisten in Bewegung. Das ist rund 700 Mal passiert.

Maas und de Maizière wollen Fußfesseln für Gefährder

Die Bundesminister für Inneres und Justiz, Thomas de Maiziere und Heiko Maas, überlegen nun, Fußfesseln öfter einzusetzen. Doch auch Maas warnt schon vorbeugend: ein Allheilmittel seien sie nicht.

"Dadurch kann man letztlich Straftaten nicht absolut verhindern. In Frankreich der Fall, wo zwei Terroristen in eine Kirche eingedrungen sind und einen Priester umgebracht haben, einer davon trug eine Fußfessel. Dennoch kann sie helfen, Gefährder besser zu überwachen." Bundesjustizminister Heiko Maas

Maas hat bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach man eine Fußfessel für all jene anordnen kann, die verurteilt wurden, etwa wegen der Vorbereitung einer schweren Gewalttat gegen den Staat oder weil sie ein Terrornetz finanziert haben. Das Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat allerdings auch die Diskussion angestoßen, ob man aus der bisher rein repressiven Maßnahme auch eine präventive machen kann – also für so jemanden wie den mutmaßlichen Attentäter Anis Amri, der den Sicherheitsbehörden als Gefährder bekannt war, aber gegen den kein Urteil vorlag.

Linke: "Als Präventivmaßnahme völlig ungeeignet"

Maas sagt, zumindest könnte man hier die Arbeit der Sicherheitsbehörden deutlich vereinfachen. Es gibt aber kritische Stimmen. Linken-Chef Bernd Riexinger etwa glaubt nicht daran, dass das Konzept der Fußfessel dabei hilft, Anschläge zu vermeiden:

"Voraussetzung ist Bereitschaft und Disziplin der ehemaligen Straftäter, nicht mehr rückfällig zu werden. Als Präventivmaßnahme zur Frage Terrorismus ist die Fußfessel völlig ungeeignet." Linken-Chef Bernd Riexinger

Für Riexinger ist bedenklich, dass allein der Verdacht ausreichen soll – das verstößt dem Linken-Politiker zufolge gegen die Rechtsstaatlichkeit. Der Deutsche Anwaltsverein spricht von einer Symbolpolitik. Und die Gewerkschaft der Polizei weist darauf hin, dass man mit einer Fußfessel zwar die Lebensführung des Betreffenden kontrollieren kann – aber eben nicht minutiös, das geben die Datenschutz-Auflagen nicht her. Erst bei einem Alarm sieht man, wo sich der Betreffende aufhält, und kann reagieren. Im Fall Anis Amri hätte man kurz vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt nur gesehen, dass er in der Berliner Innenstadt ist.