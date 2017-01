Elektromobilität Konzerne wollen Nachfrage ankurbeln

In den USA hat das Jahr für die Autobranche mit zwei wichtigen Messen begonnen, mit der CES in Las Vegas und der Motor Show in Detroit. Großes Thema war wieder die Elektromobilität. Doch in Deutschland ist die Nachfrage nach wie vor zögerlich.

BMWi3, Tesla Model S oder Renault Zoe: Angebote an Elektroautos gibt es eigentlich genug. Doch in Deutschland will sie nach wie vor kaum einer haben und das trotz der eingeführten Kaufprämie. Im vergangenen Jahr wurden gerade einmal etwas über 11.400 Elektroautos verkauft, das sind sogar weniger als im Vorjahr.

"Das ist ein Phänomen, dem stehen wir gleichermaßen gegenüber, dass insbesondere in Deutschland die Kundschaft sehr zögerlich auf das Thema Elektromobilität aufspringt. Die Frage ist: Warum? Vermutlich nach wie vor drei Gründe: Ladeinfrastruktur, Reichweite und Kosten für diese Autos. Doch aufgrund unserer Aktivitäten wird sich das in nächsten drei bis fünf Jahren dramatisch verändern." VW-Chef Matthias Müller

So plant VW, bis 2025 über 30 neue Elektromodelle auf den Markt zu bringen. Der Konzern will in naher Zukunft jährlich zwei bis drei Millionen dieser Fahrzeuge verkaufen. Ähnlich ambitionierte Ziele hört man von der Konkurrenz, wie zum Beispiel von BMW. Auch hier glaubt man an die Elektromobilität, wie BMW-Chef Krüger jüngst unmissverständlich klar machte:

"Die CO2-Ziele sind nicht schaffbar ohne Elektromobilität." BMW-Chef Harald Krüger

Im Augenblick treibt die Gesetzgebung die Konzerne; aber auch neue Konkurrenten wie Tesla oder der chinesische Hersteller Geely zwingen die Autoindustrie, massiv in Elektromobilität zu investieren, um nicht möglicherweise den Anschluss zu verlieren. So investiert Daimler gerade eine Milliarde Euro in eine neue Batteriefabrik in Deutschland.

"Wir wissen alle: Die Batteriekosten sinken, die Reichweiten steigen, beides relativ stark, jetzt ist die richtige Zeit, voll in die Elektromobilität einzusteigen. Unser Ziel ist es, Elektroautos zu entwickeln, die die Kunden begeistern. Wir fangen deshalb mit den Autos an, für die die Kunden heute bereits Interesse haben, deshalb starten wir mit SUVs." Daimler-Chef Dieter Zetsche

SUVs sind derzeit nicht nur generell beliebt, sondern da sie auch in aller Regel höherpreisig sind, wird hier teure Technik meist vom Kunden eher akzeptiert. Um die Akzeptanz in Deutschland zu erhöhen, wollen BMW, Daimler, Volkswagen und Ford 400 Schnell-Ladesäulen in Europa einrichten. Ob das alles hilft, bereits in diesem oder im nächsten Jahr die Nachfrage hierzulande deutlich anzukurbeln, bezweifeln Experten. So rechnet Professor Stefan Bratzel aus Bergisch Gladbach auch nur mit einem kleinen Plus:

"Ich glaube schon, dass eine gewisse Belebung stattfinden wird, weil wir langsam auch Produkte am Markt haben, die immerhin 400 Kilometer weit kommen. Aber wenn wir am Ende des Jahres in Deutschland in einer Größenordnung dreißig- bis vierzigtausend reine Elektroautos zugelassen hätten, dann wäre das schon ein großer Erfolg aus meiner Sicht." Automobil-Experte Stefan Bratzel

Das bedeutet allerdings auch, dass Elektroautos bei den Millionen-Neuzulassungen jedes Jahr weiterhin kaum eine Rolle spielen. Nach einer Umfrage, an der das Institut von Professor Bratzel, das Center of Automotive Management, mitgearbeitet hat, kann sich jeder zweite Autofahrer aber zumindest grundsätzlich vorstellen, innerhalb der nächsten vier Jahre ein Elektroauto anzuschaffen. Die Einführung der Elektromobilität sei halt ein Marathon und kein Sprint, meint BMW-Chef Harald Krüger.