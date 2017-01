Jetzt schlittert Ostbayern Viele Unfälle nach gefrierendem Regen

Der Regen verwandelte sich auf gefrorenen Böden blitzschnell in Glatteis Der Wochenstart wurde auch in weiten Teilen Bayerns zur Rutschpartie. Selbst Räumfahrzeuge und Polizeiautos kamen ins Rutschen.

Unterfranken hat es gleich am frühen Morgen zuerst erwischt. Dabei waren vereiste Scheiben vielerorts noch das wenigste.

Nach tagelangem Dauerfrost fiel der Regen auf den eiskalten Boden und gefror sofort. Es ist der Tag, an dem selbst Räumfahrzeuge ins Rutschen geraten sind. Das Blitzeis traf Würzburg im anlaufenden Berufsverkehr. Allein wegen gestürzter Fußgänger mussten Feuerwehr und Rettungsdienste rund 80 mal ausrücken.

Wer dachte, er kann sich bis zur nächsten Bushaltestelle retten, wartete dort vergeblich: Der öffentliche Busverkehr in Würzburg war komplett zusammengebrochen.

Aschaffenburg, Miltenberg, und Schweinfurt – überall verwandelten sich die Straßen in regelrechte Eisbahnen. Die Polizei meldete am Morgen Unfälle im Minutentakt auf mehreren Landstraßen und Autobahnen, insgesamt hat es in Unterfranken rund 120 Mal gekracht, bereits bis zum Mittag. Die Räumdienste, Rettungsdienste, Abschleppdienste und die Polizei waren mit einem Großaufgebot unterwegs.

Karambolage auf der A3

Auf der A3 bei Helmstadt kam ein Auto von der Fahrbahn ab, in der Folge knallten zwölf weitere Fahrzeuge aufeinander. Die A3 musste für die Bergungsarbeiten in Richtung Würzburg mehrere Stunden voll gesperrt werden. Auch ein Streufahrzeug war in einen Unfall verwickelt. Ein Schwerverletzter musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden, ansonsten blieb es meistens bei Blechschäden und Leichtverletzten. Der Bahnverkehr läuft dagegen offenbar noch reibungslos und ohne Probleme, so ein Sprecher.

Würzburg zeitweise lahmgelegt

Der offizielle Bus-Linienverkehr in der Stadt und dem Landkreis Würzburg wurde in der Früh schließlich eingestellt.

"Es bringt überhaupt nichts, wir rutschen nur. Nicht wir fahren mit dem Bus, der Bus fährt mit uns." Busfahrer am Morgen in Würzburg

Seit dem Mittag fahren die Busse in Würzburg und dem Umland wieder. Viele Schüler kamen zu spät zum Unterricht oder gar nicht.

Diesmal bleibt der Süden lange verschont und in Franken entspannt sich die Lage

Fast überall im Freistaat ist der Boden noch gefroren. Und so warnt der Deutsche Wetterdienst weiter vor der großen Regenfront, die sich inzwischen in der Osthälfte Bayerns angekommen ist.

Unser Wetterexperte warnt davor, im Auto nur auf die Temperaturanzeige zu achten. Denn trotz Plusgraden kann der Boden noch tiefgefroren sein.

"Diese Glatteiswetterlage geschieht nicht so oft, denn wir bekommen ein anhaltendes Glatteis die ganze Nacht und auch morgen früh im östlichen Bayern, weil eben der Boden so tief gefroren ist, wie schon lange nicht mehr. Deshalb dauert es längere Zeit, bis das Eis auftaut." BR-Wetterexperte Michael Sachweh

Vor Blitzeis ist kaum einer gefeit, außer in Oberbayern

Momentan warnt der Deutsche Wetterdienst vor Blitzeis im nordöstlichen Schwaben, im nordlichen und östlichen Oberbayern, im östlichen Ober- und Mittelfranken, sowie in den kompletten Regierungsbezirken Oberpfalz und Niederbayern. Aber auch in München, muss man aufpassen, wenn man aus dem Haus geht.

Dabei ist im südwestlichen Oberbayern inklusive München laut Michael Sachweh der Boden schon soweit aufgetaut, dass hier nicht mit Blitzeis zu rechnen sei. Größtes Sorgenkind für heute Abend und morgen früh bleibe der Osten Bayerns.

"Für die kommende Nacht kann ich eigentlich für das westliche Bayern Entwarnung geben, da taut der Boden langsam auf. Aber im Osten vor allem in Niederbayern und der Oberpfalz sowie in Oberfranken wird es weiter regnen, zum Teil mit Schnee vermischt und die Glatteissituation spitzt sich zu." Michael Sachweh

Und da es nun auch überall taut, hat der Deutsche Wetterdienst bereits eine Hochwasserwarnung herausgegeben: und zwar für die Landkreise Lindau und das Oberallgäu. Auch in den Bergen soll es ab Mittwoch unterhalb 1.500 Metern regnen.

Unwetterwarnungen gelten inzwischen für Mittel- und Oberfranken, sowie Teile Schwabens und der Oberpfalz, außerdem für das nördliche Oberbayern sowie das westliche Niederbayern. Laut Deutschem Wetterdienst wird sich der Eisregen im Laufe des Tages weiter in Richtung Süden und Osten ausbreiten.

Verschont vom Eisregen bleibt heute voraussichtlich nur das südliche Alpenvorland, ungefähr südlich einer Linie Memmingen-Landsberg-Ebersberg-Wasserburg-Trostberg. Für diesen Bereich gelten lediglich Warnungen vor Tauwetter. Einzige Ausnahme ist hier der Landkreis Lindau, für den ebenfalls mit Glatteisregen gerechnet wird.