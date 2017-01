Eisregen in Bayern Rutschpartie zum Wochenbeginn

Glatteis-Gefahr in Bayern: Eisregen zieht heute von Nordwesten her einmal quer über den Freistaat. In Unterfranken kam es am Morgen zu zahlreichen Unfällen, bis zum Nachmittag wird der Eisregen auch in anderen Teilen Bayerns für rutschige Straßen sorgen.

Unterfranken hat es am frühen Morgen zuerst erwischt. Nach tagelangem Dauerfrost fiel der Regen auf den eiskalten Boden und gefror sofort. Aschaffenburg, Miltenberg, Würzburg oder Schweinfurt – überall verwandelten sich die Straßen in regelrechte Eisbahnen. Die Polizei meldete am Morgen Unfälle im Minutentakt auf mehreren Landstraßen und Autobahnen, bis 9 Uhr hatte es schon über 70 Mal gekracht.

Karambolage auf der A3

Auf der A3 bei Helmstadt kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, in der Folge knallten zehn weitere Fahrzeuge aufeinander. Die A3 ist derzeit in Richtung Würzburg voll gesperrt. Auch ein Streufahrzeug war in einen Unfall verwickelt. Bislang blieb es offenbar bei Blechschäden und Leichtverletzten. Der offizielle Bus-Linienverkehr in der Stadt und dem Landkreis Würzburg ist eingestellt, erzählen Busfahrer.

"Es bringt überhaupt nichts, wir rutschen nur. Nicht wir fahren mit dem Bus, der Bus fährt mit uns." Busfahrer in Würzburg

Im Raum Main-Spessart fallen laut Landratsamt erste Schulen aus. Die Kinder, die bereits in den jeweiligen Schulen angekommen sind, werden betreut. Der Bahnverkehr läuft dagegen offenbar noch reibungslos und ohne Probleme, so ein Sprecher.

Verschont bleibt nur der Süden

Unwetterwarnungen gelten inzwischen auch für weite Teile Mittel- und Oberfrankens. Am Vormittag wird sich der Eisregen laut Deutschem Wetterdienst weiter ausbreiten, zuerst nach Schwaben und in die Oberpfalz. Am Mittag erreicht die Glätte allmählich auch Niederbayern und das nördliche Oberbayern. Auch in München dürfte es glatt werden. Wer also mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs ist, sollte unbedingt mehr Zeit einplanen. Verschont vom Eisregen bleibt heute voraussichtlich nur das Alpenvorland südlich einer Linie Memmingen-Landsberg-Ebersberg-Wasserburg-Trostberg.