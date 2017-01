Sicher auf dem Eis Vorsicht trotz Dauerfrost!

Wie trügerisch die Situation auf bayerischen Seen ist, hat sich erst am Freitag in München gezeigt, als ein Ehepaar in den Olympiasee eingebrochen ist. Als Faustregel gilt: Je dunkler das Eis, umso weniger dick ist es. Genau das ist häufig noch der Fall. Daran hat auch das Wetter der vergangenen Tage nicht viel geändert.

Fast überall in Bayern fordern die Wasserwacht oder die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft dazu auf, gefrorene Seen und Weiher nur mit großer Vorsicht zu betreten. Selbst im Allgäu, wo es am vergangenen Wochenende zweistellige Minusgrade hatte, ist das Eis nicht überall ausreichend dick. Grund dafür ist meistens die Schneedecke, die das Eis isoliert und das Durchfrieren der Seen verhindert.

Nur wenige Seen bereits sicher

Im Raum Augsburg ist die Eisdecke ebenfalls noch zu dünn, in München hat die Stadt noch keinen einzigen See freigegeben. Nur in Nürnberg wurden drei von sieben Eisflächen offiziell für betretbar erklärt. Die neuesten Messungen haben gezeigt, dass zum Beispiel am Großen Dutzendteich die nötigen zehn Zentimeter Eisschicht erreicht sind. Lediglich bei Einläufen kleinerer Bäche ist es gefährlich. Dort stellt die Stadt dann aber separate Warnschilder auf.

Vor allem wenn es ab Mittwoch in weiten Teilen Bayerns dann wieder etwas milder wird, könnte Schlittschuhlaufen auf Natureisflächen noch gefährlicher werden.