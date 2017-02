Vor gemeinsamer Präsidiumssitzung "Union muss wegen Schulz-Effekt geschlossen auftreten"

Die CSU will sich heute offiziell auf Angela Merkel als Kanzlerkandidatin der Unionsparteien festlegen. Die Entscheidung soll nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung in München verkündet werden.

Dass der SPD Kanzlerkandidat Martin Schulz derart für steigende Umfragewerte bei der siechkranken SPD sorgt, hätte vor ein paar Tagen kaum jemand erwartet. Sicher auch nicht bei der Union. Doch die Mobilisierungspotenz des SPD-Mannes hat auch CSU und CDU gezeigt, dass sie ihren Streit um die Flüchtlingspolitik schleunigst beendigen und ihren Wählern wieder das vorleben müssen, was die sich unter einer Union vorstellen.

Harmonische Dur-Töne statt düsterer Moll-Klänge

So wird es also keine große Überraschung sein, wenn die CSU jetzt beim Präsidiumstreffen in München endlich Angela Merkel auch zu ihrer Favoritin erklärt und damit zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin ausruft. Schon vor Wochen hatte Horst Seehofer damit begonnen, die Tonlage zu wechseln. Statt düsterer Moll-Klänge wurden in Bayern immer öfters harmonischere Dur-Töne angeschlagen.

Der CSU-Chef wies bei fast jeder Gelegenheit darauf hin, dass CSU und CDU nur dann eine Chance bei der Bundestagswahl haben werden, wenn sie gemeinsam marschieren. Doch es dürfte schwierig werden, die Anhänger, die man während des Streits um die Flüchtlingspolitik auf die Bäume getrieben hatte, wieder auf den Boden der politischen Realität zu holen. Mit seiner Klageandrohung und düsteren Ankündigungen die Gemeinschaft aufzukündigen, trägt Horst Seehofer daran einen großen Anteil.

Familienkrach vergessen

Sollten sich im Wahlkampf CSU-Mitglieder weigern, die CDU-Kanzlerin zu unterstützen, dann ist das auch ein Ergebnis des von ihm losgetretenen Familienkrachs. Und auch bei der CDU, wo man gerne über die unberechenbaren Bayern schwadronierte, wird sich mancher Anhänger fragen, wieso man jetzt wieder an einem Strick ziehen soll. Letztlich dürfte die kollektive Intelligenz der Unionsmitglieder die Antwort liefern. Sie mögen Merkel für eine eigentlich nicht mehr schluckbare Kröte halten und Seehofer für eine Zumutung – doch weil die Alternative nur rot-rot-grün wäre, wird man den Streit zu vergessen versuchen und gemeinsam Wahlkampf machen.

Fauler Formelkompromiss

Die Auseinandersetzung um die vermaledeite Obergrenze muss auch nicht wirklich beendet werden. Zwischen Merkel und Seehofer wird es jetzt keine Einigung geben und ein geschönter Alternativname wäre nichts anderes als eine fauler Formelkompromiss. Die CSU soll ihre Obergrenze mal schön in ihren Bayernplan schreiben. Es ist lediglich ein politisches Versprechen an einen Teil der Wähler. Ob dieses dann wirklich einmal Gesetz werden kann, hängt von ganz anderen Faktoren ab. Vom Wahlergebnis allgemein, dem Kräfteverhältnis zwischen CSU und CDU in acht Monaten und davon, wie stark eine von Martin Schulz geführte SPD noch wird. Es wäre keine große Überraschung, würde die Obergrenze letztlich auch an einem Koalitionspartner SPD scheitern.