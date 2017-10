Kostenloses Internet EU-Einigung auf mindestens 6000 WLAN-Hotspots

Da, wo bislang WLAN-Wüste herrschte, will die EU nun Internet-Oasen schaffen: Tausende öffentliche Orte wie Parks, Krankenhäuser, Bibliotheken usw. sollen bis spätestens 2020 mit kostenlosen Netzzugängen ausgerüstet werden.

Bewerben um die EU-Finanzhilfen kann sich im Prinzip jede Stadt oder Gemeinde in der EU. Ablaufen soll die Auswahl nach dem sogenannten 'Windhundverfahren', das heißt: Die schnellsten Bewerber werden belohnt. Wobei geplant ist, jene Orte bevorzugt zu behandeln, an denen bislang kein vergleichbares WLAN-Netz vorhanden ist. Überschneidungen mit anderen öffentlichen oder privaten Angeboten sollen vermieden werden, so heißt es.

Schluss mit Schnecken-Wlan

Beginnen soll das Auswahlverfahren Ende dieses oder Anfang des kommenden Jahres. Mindestens 6000 europäischen Kommunen will die Europäische Union auf diese Weise zu einem Hochgeschwindigkeitsinternet verhelfen. Das Programm läuft unter dem Namen ‚Wifi4EU‘. In seiner Rede zur Lage der Europäischen Union 2016 hatte Kommissionschef Juncker die Idee erstmals ins Gespräch gebracht.

Die EU hilft den Verbrauchern

Ob jemand in Europa einen Internet-Zugang bekommt, soll nicht vom Bankkonto oder vom Wohnort abhängen – unter diesem Motto waren die Verhandlungen daraufhin einigermaßen zügig geführt worden. Nun gibt es für die Schaffung tausender Hotspots endgültig grünes Licht. Jedenfalls ist die Europäische Union sichtbar bemüht, wie schon mit der Abschaffung der Roaming-Zusatz-Kosten im EU-Ausland, die Verbraucher für sich zu gewinnen.