Lebensmittelkennzeichnung Klarheit auf einen Blick

Auf einen Blick also: die 3 steht für den gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandard, die 2 für Bodenhaltung, die 1 für Freilandhaltung und die 0 für Bio. Analog schlägt Germanwatch vor, das System auch für Fleisch und für pflanzliche Lebensmittel einzuführen. Am Besten ebenfalls mit einem Kürzel für das jeweilige Bundesland versehen. Dann könnte man gezielt nach dem Produkt greifen, das man will – entweder billig produziert oder eben umweltschonend und tiergerecht:

"Verbraucherinnen und Verbraucher können derzeit nicht erkennen, ob Fleisch oder andere Produkte aus einer guten Landwirtschaft, der sie hohe Akzeptanz entgegenbringen, stammen oder nicht. Wo wir es erkennen können – beim Ei – sehen wir, dass sie anders handeln. Das Wichtigste ist, dass Fleisch aus Massentierhaltung genauso schnell erkennbar wird wie heute schon das Ei mit der 3 aus dem Käfig." Reinhild Benning, Germanwatch

Irreführendes auf der Verpackung

Benning zufolge gibt es viel Irreführendes bei Verpackung und Namensgebung von Produkten. Beispiel ALDI: Fleischprodukte werden unter dem Namen "Bauernglück" verkauft – das suggeriert, dass die Bauern dafür gut bezahlt wurden. Das passt aber nicht zu den Niedrigpreisen auf der Verpackung. Der Grünen-Europaabgeordnete Martin Häusling sieht Parallelen zur Kennzeichnung von Tabakprodukten:

"Wenn vorne drauf ist, was es tatsächlich beinhaltet, dann gibt es schon eine Verhaltensänderung. Deshalb bin ich der Meinung: wenn auf so einem Wiesenhof-Ding vorne ein gerupftes Huhn drauf wäre, dann würde es auch keiner mehr konsumieren." Martin Häusling, Grüne

EU-Subventionen mit Kennzeichnung verbinden

Laut Häusling wäre es logisch, wenn man diese neue Kennzeichnung mit den Subventionszahlungen der EU verbindet. Sprich: Landwirte sollen nur noch dann Geld bekommen, wenn sie öffentliche Leistungen erbringen.

"Wir wollen das System vom Kopf auf die Füße stellen. Wir stellen den ökologischen Landbauern als Modell vorne dran, und wer weniger macht, soll halt weniger bekommen." Martin Häusling, Grüne

Oder er bekommt gar nichts mehr – und zwar dann, wenn er lediglich die gesetzlichen Mindeststandards einhält. Nach einer Übergangsperiode von acht bis zehn Jahren, sagt Häusling, müssten sich diese Bauern dann am Weltmarkt ausrichten, ohne Geld aus der Europäischen Kasse.

Die Notwendigkeit, das Subventions-System zu überarbeiten, steht außer Frage. Kommt der Brexit, fällt mit Großbritannien ein wesentlicher Nettozahler für das europäische Agrarbudget weg. Auf einen Schlag hätte Brüssel etwa ein Fünftel weniger Geld zu verteilen. Für Grüne und Umweltschützer ist klar: es muss ein Systemwechsel her. Allein mit dem Argument "die Bauern brauchen das Geld aus dem EU-Topf", sagen sie, kann man die Verteilung der Milliarden nicht mehr begründen.