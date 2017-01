Magirus-Preis 2016 verliehen Große Ehre für Feuerwehren Bad Aibling und Simbach

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Aibling wurde für ihren Rettungseinsatz nach dem schweren Zugunglück bei Rosenheim im Februar 2016 geehrt. Die Freiwillige Feuerwehr von Simbach am Inn erhielt einen Magirus-Preis für ihren wochenlangen Einsatz gegen Hochwasser und Schlammlawinen in der niederbayerischen Stadt. Die Preisträger wurden durch eine öffentliche Online-Abstimmung ermittelt. Die beiden bayerischen Feuerwehren kamen so unter die drei besten.

Erster Platz für Niedersachsen

Den ersten Platz belegte allerdings die Freiwillige Feuerwehr im niedersächsischen Lehrte für einen Lebensretter-Einsatz nach einem schweren Lastwagenunglück. Dort gelang es, einen schwer verletzten Fahrer noch rechtzeitig aus seiner Kabine zu holen, in der er eingekeilt war, und damit sein Leben zu bewahren. Das Feuerwehrteam aus Lehrte darf sich nun über den Titel "Nationales Feuerwehrteam des Jahres 2016" freuen.

Zuvor hatte eine Fachjury aus rund 100 Bewerbungen zehn Kandidaten in die engere Wahl gezogen. Der 2013 geschaffene Magirus-Preis wurde zum fünften Mal verliehen. In Ulm hatte Conrad Dietrich Magirus 1853 die Initiative zur Gründung des Deutschen Feuerwehrverbandes ergriffen.