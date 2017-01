Nach der Schlecker-Pleite Der Kampf um gute Arbeit hört nicht auf

Ein Café in Unterneukirchen, Landkreis Altötting. Susan Kreisz trifft sich mit Renata Zietara und Gisela Prieschl zu Kaffee, Espresso und Obstkuchen. Sie sitzen auf einer Holzbank mit weichen Fellen, hinter ihnen ein bodentiefes Fenster. Draußen wird es langsam dunkel, Lichterketten spenden warmes Licht.

Trotzdem: Ein gemütlicher Kaffeeklatsch ist das hier nicht. Die drei Frauen sind sauer, frustriert, enttäuscht. Elf Jahre lang haben sie zusammen in dem Schlecker-Laden im nahen Kastl gearbeitet. Vor fünf Jahren dann das Aus. Die heute 59-jährige Renata Zietara erinnert sich:

"Wir haben gewusst, dass irgendetwas schief geht, weil wir zu wenige Bestellungen gemacht und weniger Ware gekriegt haben. Aber wir haben immer Hoffnung gehabt, dass die gute Zeit irgendwann wieder kommt. Aber leider nicht." Renata Zietara, ehemalige Schlecker-Mitarbeiterin

"Völliges Versagen der Politik"

Am 20. Januar 2012 war die Pleite des Schlecker-Konzerns öffentlich geworden. Kurz darauf stellte Schlecker einen Insolvenzantrag. Insgesamt 27.000 Mitarbeiter – vor allem Verkäuferinnen wie Susan Kreisz, Renata Zietara und Gisela Prieschl – wurden in den folgenden Monaten bundesweit entlassen. In Bayern waren mehr als viereinhalbtausend Beschäftigte betroffen. Hubert Thiermeyer, Landesfachbereichsleiter für den Handel bei verdi in Bayern, zieht nach fünf Jahren eine düstere Bilanz:

"Uns ging’s darum, möglichst viele Arbeitsplätze zu retten. Dort müssen wir heute feststellen, dass das ein völliges Versagen der Politik war. Manche Politiker haben relativ schnell von Anschlussverwendung geredet. Aus heutiger Sicht ist das ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen." Hubert Thiermeyer

Viele Ex-Schlecker Mitarbeiterinnen haben keinen Job

Die Mehrzahl der Beschäftigten habe nach der Pleite wesentlich schlechtere oder gar keine Arbeitsplätze gefunden, sagt Thiermeyer. So auch die Schlecker-Frauen des Kastler Ladens: Renata Zietara ist arbeitslos, die 62-jährige Gisela Prieschl arbeitet sieben Tage pro Woche – Teilzeit in einem Museum und auf 450-Euro-Basis in einem Minijob. Auch ihre einstige Chefin und Filialleiterin Susan Kreisz hat das Schlecker-Aus hart getroffen:

"Als wir die Filiale schlossen bin ich nach Hause und bin zusammengebrochen. Ich hatte ein Burnout. Ich hab das alleine durchgestanden. Hab mich dann wieder hoch gekämpft, hab eine Umschulung gemacht zur Steuerfachangestellten." Susan Kreisz, ehemalige Schlecker-Mitarbeiterin

Der harte Kampf der Ex-Schlecker-Mitarbeiterinnen um Arbeit

Solidarität mit Schlecker-Mitarbeiterinnen - im Juni 2012

Doch auch danach hatte die 47-jährige Susan Kreisz kein Glück: Das Buchhaltungsbüro, in dem sie ein Jahr lang gearbeitet hat, konnte die Löhne nicht mehr zahlen. Sie macht jetzt wieder eine Weiterbildung. Nebenbei räumt die einstige Schlecker-Betriebsrätin über eine Leihfirma Regale ein – in einem Drogeriemarkt. Sie hat resigniert.

"Da ist keine Motivation mehr da, wenn man fünf Jahre lang kämpft um einen Arbeitsplatz und immer wieder Absagen bekommt, auch meine ehemaligen Kolleginnen nur Absagen bekommen. Wo soll man Hoffnung schöpfen? Es ist erschreckend zu sehen, dass die Mitarbeiter keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben." Susan Kreisz, ehemalige Schlecker-Mitarbeiterin

Das belaste sie am meisten, sagt Susan Kreisz mit Tränen in den Augen. Als Betriebsratsvorsitzende im Bezirk Altötting war sie für 28 Schlecker-Filialen und 131 Mitarbeiter zuständig. Vor allem Renata Zietara und Gisela Prieschl, ihre "Mädels", wie sie die beiden Älteren nennt, liegen ihr noch heute sehr am Herzen.

Der Frust der ehemaligen Schlecker-Frauen

Die Drei treffen sich immer mal wieder. Sie halten zusammen, machen sich Mut. Sie alle müssen jeden Monat kämpfen, um sich über Wasser zu halten. Dass auch die Familie Schlecker durch die Pleite alles verloren hat und tatsächlich nichts mehr übrig war vom einstigen Milliardenvermögen, können sie aber nicht glauben, sagt Gisela Prieschl.

"Das hat mich maßlos enttäuscht, dass das so, meiner Meinung nach, nicht ehrlich über die Bühne gegangen ist. Ich habe knapp 15 Jahre gearbeitet und bin mit nichts gegangen. Ist das gerecht?" Gisela Prieschl, ehemalige Schlecker-Mitarbeiterin

Ob wirklich nichts mehr vom Schlecker-Vermögen übrig war oder Geld auf illegale Weise beiseite geschafft wurde, wird vom 6. März an das Landgericht Stuttgart prüfen. Anton Schlecker muss sich wegen vorsätzlichen Bankrotts verantworten. Seiner Frau Christa sowie seinen Kindern Meike und Lars wird Beihilfe zum Bankrott vorgeworfen.