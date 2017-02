Rodel-Weltcup Duo Eggert/Benecken gewinnt Gesamt-Weltcup

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken haben zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Gesamt-Weltcup gewonnen. Mit ihrem Sieg in Pyeongchang räumten die Thüringer die letzten Zweifel am Gewinn der Kristallkugel aus.