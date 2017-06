Computerspielemesse E3 Microsoft stellt aufgemotzte Xbox vor

Der Skorpion hat einen Namen bekommen: Die Konsole, die von Microsoft bislang als Project Scorpio betitelt wurde, kommt unter dem Namen Xbox One X am 7. November in den Handel. Wesentliche Neuerung: Die Konsole soll Gaming in voller 4k-Auflösung bieten, bei 60 Frames pro Sekunde.

Ein Kühlsystem wie im Rechenzentrum

Das dürfte vor allem die Spieler freuen, die einen Ultra-HD-Fernseher zu Hause haben. Um die acht Millionen Bildpunkte zu verarbeiten, die jedes einzelne Videobild in dieser Auflösung hat, bringt die neue Konsole deutliche mehr Rechenpower mit - nicht nur als ihre Vorversion, sondern auch als die Playstation 4 Pro vom Konkurrenten Sony: Sechs Teraflops, zwölf Gigabyte an Speicher und ein Kühlsystem, wie es sonst in Rechenzentren und in High-End-Grafikkarten zum Einsatz kommt.

Microsoft verspricht, dass auch alle Xbox-One-Titel mit der neuen Konsole kompatibel seien und sogar von der größeren Rechenleistung profitieren sollen. Außerdem ist die X-Version kleiner als alle ihre Vorgänger.

"Monster" mit stolzem Preis

"Let's see, what this monster can do" - mal sehen, was das Monster kann, sagte Microsoft-Manager Kareem Choudhry bei der Präsentation. Und tatsächlkich bestechen die Spiele, die Microsoft bei seiner E3-Show gezeigt hat, durch viele grafische Details und ein neues Level an Realismus. So wie das Autorennspiel "Forza 7" zum Beispiel - vom Fliegendreck auf der Windschutzscheibe bis zum aufgewirbelten Staubkorn.

Die Rechenleistung der Xbox One X hat allerdings ihren Preis. 500 Euro wird die Konsole kosten, wenn sie im November auf den Markt kommt. Das ist doppelt so viel, wie die aktuelle One S. Und auch die konkurrierende Playstation 4 von Sony ist für weniger als 400 Euro zu haben.