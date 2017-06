Dutch Reach Holländischer Griff rettet Leben

Wer kennt diese Situation nicht? Man fährt auf dem Fahrrad an parkenden Autos vorbei, urplötzlich öffnet sich eine Autotür und man schafft es gerade noch, den Lenker herumzureißen und auszuweichen oder mit 'qualmenden' Reifen abzubremsen. Wenn man das schafft, hatte man Glück.

Geringe Wahrscheinlichkeit, hohe Verletzungsgefahr

Gemessen an anderen Risiken im Straßenverkehr, ist die Wahrscheinlichkeit, von einer Autotür erwischt zu werden, relativ gering. Die Folgen sind es allerdings nicht. Die allermeisten tragen von einer solchen Begegnung Verletzungen davon, immer wieder gehen sie tödlich aus.

Die Liste der Beispiele ist lang. Pikant, aber zum Glück nicht fatal, war ein Vorfall im Oktober des vergangenen Jahres. Ausgerechnet der britische Verkehrsminister Chris Grayling brachte einen Radfahrer zu Fall, als er die Tür seines Dienstwagens öffnete. Der Radler hatte Glück, er war nicht schwer verletzt, sein Fahrrad kam weniger glimpflich davon, es prallte gegen einen Laternenmast.

Tödlicher Unfall in Berlin

Ein 55-jähriger Berliner hingegen bezahlte die Unachtsamkeit eines Autofahrers vergangene Woche mit dem Leben. Er erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Er war mit der Fahrertür eines geparkten Porsche Cayenne kollidiert, die dessen Fahrer unvermittelt geöffnet hatte. Laut Polizei handelte es sich um ein Diplomatenfahrzeug.

Die allermeisten dieser Unfälle könnten vermieden werden, wenn Auto- und Beifahrer einen 'Zaubertrick' beherzigen würden, den man in Holland bereits in der Fahrschule lernt. Daher der Name "holländischer Griff".

Simpler Trick

Der Dutch Reach

Der Trick ist erdenklich simpel: Man öffnet die Autotüre beim Aussteigen nicht mit der Hand, die dieser am nächsten ist, sondern mit der anderen. Dadurch zwingt man den Oberkörper dazu, eine Drehung zu machen und der Blick geht automatisch nach hinten - in eben die Richtung, aus der ein potentieller Radfahrer kommen könnte. Dabei ist ganz egal, ob man Fahrer oder Beifahrer ist und vorne oder hinten sitzt.

In den Niederlanden sei der "Dutch Reach" seit mindestens zehn Jahren Ausbildungsstandard erzählt Ruud Rutten von der gleichnamigen Fahrschule in Venlo.

"Die Schüler lernen das in Holland in jeder guten Fahrschule und bei der Prüfung schaut der Prüfer, ob der Schüler es richtig macht. Er fällt zwar nicht durch, wenn er es nicht macht, aber der Prüfer sagt es ihm." Ruud Rutten, Fahrlehrer

81.283 Radunfälle mit Personenschaden im 2016

Im vergangenen Jahr kam es in Deutschland zu 81.283 Unfällen mit Personenschaden, an denen Radfahrer beteiligt waren. 392 Radfahrer starben im selben Zeitraum infolge eines Verkehrsunfalls. An wie vielen davon Autotüren schuld waren, darüber kann man nur spekulieren, das Statistische Bundesamt führt darüber keine Zahlen. Diese spezielle Art von Unfällen scheint jedoch so häufig zu sein, dass es im Englischen bereits einen Begriff dafür gibt: "Dooring".

Auch in Wikipedia gibt es bereits einen Eintrag unter dem Schlagwort "Dooring": Angeblich machten im Jahr 2011 im amerikanischen Chicago "Doorings" 19,7 Prozent aller Fahrradunfälle aus, im kanadischen Toronto waren es im Jahr 2003 mit 11,9 Prozent etwas weniger.