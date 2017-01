Führerschein und Nummernschild Schärfere Regeln für private Drohnen

Für die rasant wachsende Zahl von Drohnen am Himmel hat das Bundeskabinett heute strengere Vorschriften beschlossen. Vorgesehen sind örtliche Flugverbote, spezielle Kennzeichnungspflichten und eine Art Führerschein für die Nutzer.

Schätzungen zufolge gibt es mehr als 400.000 Drohnen in Deutschland. Immer häufiger kommen sie auch Flugzeugen und Hubschraubern in die Quere.

Fast fünfmal so viele Drohnen-Vorfälle wie 2015

Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben der Deutschen Flugsicherung 64 gefährliche Annäherungen - fast fünfmal so viele wie im Jahr zuvor.

Ende Oktober 2016 stürzte in München eine Drohne ab und verfehlte nur knapp eine Familie mit zwei Kindern. Erst gestern geriet in Niedersachsen ein Quadrocopter außer Kontrolle und zwang zwei Autofahrer auf einer Bundesstraße bei Osnabrück zu einem scharfen Bremsmanöver, um eine Kollision zu vermeiden.

Höchstens 100 Meter hoch, nicht über Wohngebiet

Nicht zuletzt aufgrund dieser Vorfälle hat das Bundeskabinett nun strengere Regeln für die Nutzung von Drohnen beschlossen. Ein entsprechender Gesetzentwurf von Verkehrsminister Dobrindt sieht unter anderem vor, dass an Drohnen und Modellflugzeugen mit mehr als 250 Gramm eine Plakette mit Namen und Adresse des Eigentümers angebracht sein muss. Außerdem sollen Drohnen künftig nicht mehr höher als 100 Meter aufsteigen dürfen. An Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften sowie in Wohngebieten sollen Drohnen ganz verboten sein.