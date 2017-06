Angebliche Kräutermischungen Wie "Legal Highs" Konsumenten kaputt machen

Schon zwei Wochen hat Jens kein Spice mehr genommen, eine gängige Form einer angeblichen Kräutermischung. Seit ein paar Jahren ist sie in dieser Form verboten.

"Schweißausbrüche hat man schon noch. Das ist Gift, die Leute vergiften sich, ich hab mich selbst damit vergiftet. Das Essen verdaut sich nicht mehr, Schweißausbrüche, du kannst abends nicht mehr schlafen, du hast Magenkrämpfe. Du kannst nicht mal mehr die Hand auf den Bauch legen, weil es so wehtut." Legal-Highs-Konsument Jens

Perfides System mit Test-Nutzern

Andere Konsumenten sprechen von schlimmen Halluzinationen, Panikattacken, Schmerzen. Jens ist immer noch nervös, betont immer wieder, wie kaputt ihn die Kräutermischungen gemacht haben.

Das System ist perfide: Obdachlose oder andere Konsumenten, die dringend Geld brauchen, stellen sich als Test-Nutzer zur Verfügung. Sie bekommen dafür – im Prinzip legal – immer neue Mischungen; auch NPS genannt: neue psychoaktive Substanzen.

"Dann spürst du halt einfach nichts mehr. Dann hast du keine Schmerzen mehr. Außer du hast das Spice nicht mehr, dann hast du von dem Spice die Schmerzen." Legal-Highs-Konsument Jens

21 Jahre alt ist Jens jetzt – und er sagt selbst: Die Drogen haben ihn kaputt gemacht. In Kombination mit Tabletten und Alkohol, sicher ein Extrem. Trotzdem: Schon mit 21 Jahren hat er einen Leberschaden. Sein Leben im Moment: Chaos. Kein richtiges Zuhause, kein Job, wenige Perspektiven.

"Da kommt diese Arbeitsunlust, da will keiner mehr wirklich was machen. Dir ist alles gleichgültig: Du hast keine Arbeit, egal. Ich hab meinen Rauch, ich hab dann noch meine Leute hier, am Hauptbahnhof, die geben mir meinen Rauch." Legal-Highs-Konsument Jens

Immer krassere Fälle

Jens ist vielleicht gerade noch im richtigen Moment ausgestiegen. Denn auch Max Braun, Chefarzt der Suchtklinik in Bad Aibling, sagt:

"Wir haben Patienten, die zunehmend Beeinträchtigungs-, Verfolgungsideen bekommen, paranoid bis zur Psychose, bis zu einem Quasi-Ausbruch einer Schizophrenie. Die sind leider nicht so leicht wieder rückgängig, wie wir das bei anderen Substanzen kennen. Insofern ist das schon eine nicht zu unterschätzende Gefahr, die hier droht." Chefarzt Max Braun

Max Braun beobachtet, dass die Fälle in der letzten Zeit immer krasser werden. Offenbar, so meint er, sind jetzt langsam die Spätfolgen zu sehen. Und die sind gravierend: Vergangenes Jahr sind 40 Menschen in Bayern an Legal Highs gestorben. Im Jahr davor war es nur knapp die Hälfte. Die Tendenz ist also eindeutig: steigend. Jens weiß nicht nur aus eigener Erfahrung, was die Drogen mit einem machen: