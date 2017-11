Vermutliche Familientragödie Drei Tote in Haus in Niederbayern entdeckt

Die Polizei hat in einem Einfamilienhaus im niederbayerischen Altfraunhofen drei Tote mit Schussverletzungen gefunden. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben von einer Familientragödie aus.

Eine Beteiligung weiterer Menschen könne ausgeschlossen werden, erklärte ein Sprecher der Polizei am Abend. Bei den Toten handle es sich ersten Erkenntnissen zufolge um die Bewohner des Hauses in Altfraunhofen. In welchem Verhältnis sie zueinander standen, ist noch unklar.

Anrufer holt die Polizei

Die Polizei wurde laut den Angaben durch einen Anruf auf den Fall aufmerksam. Daraufhin wurde am Nachmittag das Haus durchsucht. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Landshut und die Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf.