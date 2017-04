Ermittler zu Anschlag Professionelle Bauweise der Bomben

Der Anschlag auf den BVB-Bus in Dortmund ähnelt der Taktik von Islamisten in Afghanistan, Fahrzeuge der Bundeswehr zu attackieren, so Ermittler gegenüber report München. Auch die Bomben seien professionell gebaut.

Die selbst gebauten Sprengkörper explodierten "gezielt auf Höhe der Scheiben", so ein Ermittler gegenüber report München. Aber der BVB Bus hat einen Sonderschutz gegen Geschosse, eigentlich als Schutz gegen Wurfgeschosse von Fans gedacht. Die Panzerung mildert die Wucht der Explosion. Metallteile, mit der die Bombe bestückt war, prallen ab. Eines davon bohrt sich trotzdem in eine Kopflehne. Dieser Sonderschutz war den Angreifern offenbar bei ihre Planung entgangen.

Sprengstoff aus militärischen Beständen?

So wie es sich für die Ermittlern darstellt, wurden die Bomben per Fernauslösung gezündet, nicht durch eine Lichtschranke. "Ansonsten hätte der Begleiter auf dem vorausfahrenden Motorrad die Explosion wohl eher aufgelöst", so ein Mitarbeiter des Landeskriminalamt NRW gegenüber report München.

Die Ermittler staunen über die professionellen Bauweise der Bomben. Der Sprengstoff, so ein Experte, könnte, so der erste Augenschein, "aus militärischen Beständen stammen". Aber er will sich noch nicht festlegen, denn die chemische Analyse des Sprengstoffs ist noch nicht abgeschlossen.

Taktik aus Afghanistan bekannt

Die Wucht der Explosion hätte wohl die Seite des BVB Busses "angesprengt", so ein Ermittler. Eine Taktik, die Islamisten in Afghanistan anwenden, um Dingos und Fuchs-Panzer der Bundeswehr "anzusprengen".

Das Ziel war die Mannschaft des BVB, da sind sich alle Experten einig. Die Ermittler finden bei den Durchsuchungen offenbar Hinweise auf Telefonkontakte der Verdächtigen in die Türkei und Syrien. Bei einem der beiden Tatverdächtigen des gestrigen Anschlags handelt es sich offenbar um einen irakischen Asylbewerber aus Wuppertal, dessen Verfahren noch läuft. Die Person war den Behörden bereits vor dem Anschlag bekannt.

Allerdings haben die bisherigen Untersuchungen keine Belege für die Beteiligung des 26-Jährigen an dem Anschlag vom vergangenen Dienstag ergeben. Er steht aber im Verdacht, IS-Mitglied zu sein und im Irak eine IS-Einheit angeführt zu haben, daher hat die Bundesanwaltschaft Haftbefehl gegen ihn beantragt.