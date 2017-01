"Hexenjagd mit Nazi-Methoden" Donald Trumps Kampf gegen die Geheimdienste

Wird Donald Trump als Präsident ein anderer als der, den wir bisher kennnen? Seine Pressekonferenz neun Tage vor der Vereidigung am 20. Januar zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist. Statt von Perspektiven und Programmen zu hören, bekam die Welt einen Präsidenten zu sehen, der sich in wütendem Vorwärtsverteidigungsmodus gegen eine James-Bond-Geschichte wehrte, den Geheimdiensten "Nazi-Methoden" vorwarf, Medien abkanzelte und Antworten verweigerte.

Auslöser seines Zornes sind Berichte der Internetseite Buzz-Feed, des Fernsehsenders CNN und mehrerer Zeitungen: Ein ehemaliger britischer Spion soll herausgefunden haben, dass die Russen brisantes Material in der Hand haben, mit dem sie den künftigen amerikanischen Präsidenten erpressen können.

Informationen, die keiner gehabt haben will

Den Noch-Geheimdienstdirektor James Clapper hat Trump jedenfalls auf Linie gebracht. Clapper erklärte dem künftigen Präsidenten am Mittwochabend seine "tiefe Bestürzung" über die Berichte, die er "äußerst zerstörend und schädlich für unsere nationale Sicherheit" nannte. Noch ist unklar, woher sie stammen. Clapper erklärte, er glaube nicht, dass die Informationen "aus dem Innern der (US-)Geheimdienste" stammten. Auch die Russen dementieren. In Umlauf gebracht haben dürfte sie ein früherer Agent des britischen MI6. Über die als nicht stichhaltig eingestuften Memos soll es eine zweiseitige Zusammenfassung bei den US-Geheimdiensten geben.

Das Dossier und Trumps Reaktion darauf In den Unterlagen geht es um angebliche Kontakte Trumps zu Prostituierten im Moskauer Luxushotel Ritz Carlton im Jahr 2013. Ferner sollen sie Informationen zu Trumps Geschäftsbeziehungen nach Russland enthalten.



Beschrieben werden außerdem angebliche Treffen zwischen Trump-Vertretern und russischen Offiziellen während des US-Präsidentenwahlkampfs, zu denen sich Trump auf seiner Pressekonferenz nicht äußern wollte. Dass bei solchen Treffen mit Trumps Wissen auch über Hackerangriffe auf die Demokratische Partei gesprochen worden sei, hatte der Politiker wiederholt bestritten - die vom Geheimdienst vermutete russische Urheberschaft der Hacks bestritt er auf der Pressekonferenz erstmals nicht mehr.

Agent auf der Flucht?

Britische Medien berichten derweilen über eine Flucht des Ex-MI5-Agenten, dessen Namen sie erst am Abend bekanntgeben sollten, um den Rückzug des 52-Jährigen nicht zu gefährden. Inzwischen soll sich Christopher Steele an einem unbekannten "sicheren Ort" befinden. Von 1990 war Steele in führender Position an der britischen Botschaft im Moskau beschäftigt. Die Zeitung "Mirror" will wissen, dass der Agent Kontakt zu dem vor zehn Jahren im britischen Asyl ermordeten russischen Agenten Alexander Litwinenko hatte - und, dass Steele vor seiner Flucht einen Nachbarn gebeten habe, seine Katze zu füttern.



Fest steht, dass der ehemalige MI6-Mitarbeiter heute einer der zwei Köpfe hinter der Unternehmensberatung Orbis Intelligence Service ist, zu deren Portfolio auch die Informationsbeschaffung zählt. Sein Co-Direktor erklärte, er wolle "weder bestätigen noch dementieren", dass Orbis hinter dem Bericht stecke.

Der Präsident und sein Außenminister

Inhaltlich gab es von Trump - abgesehen von seiner Bekräftigung, er wolle an der mexikanischen Grenze eine Mauer bauen lassen - wenig Konkretes. Das lieferte dafür der designierte Außenminister Rex Tillerson, der sich gestern Nachmittag bei einer Anhörung im Senat präsentieren musste und in vielen Punkten dezidiert andere Positionen vertrat, als sie sein künftiger Chef im Wahlkampf geäußert hatte. Nachdem sich Tillerson kritisch über Russland geäußert und Verständnis für die Sorgen mancher Nato-Partner gezeigt hatte, vertrat er auch bei den Themen Klimaschutz und Freihandel andere Positionen als Trump.

Trumps Kabinett: Wer in den USA künftig etwas zu sagen hat