Neuer CSU-Landesgruppenchef Dobrindt: Keine Personaldebatte um Seehofer

Die CSU-Bundestagsabgeordneten haben - wie erwartet - Alexander Dobrindt in Berlin zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Verkehrsminister wies Rücktrittsforderungen an den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer kategorisch zurück.

"Es gibt keine Personaldebatte in der CSU-Landesgruppe." Alexander Dobrindt

Dobrindt sagte anlässlich eines Treffens der CSU-Bundestagsabgeordneten in Berlin, es gelte nun zuerst den Wählerauftrag nach der Bundestagswahl abzuarbeiten. "Und den werden wir mit Horst Seehofer abarbeiten."

Auch die bayerischen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) sieht trotz der Wahlverluste ihrer Partei keinen Grund für einen Personalwechsel. Sie könne nur davor warnen, sagte sie dem Bayerischen Rundfunk und erinnerte an die Folgen des Putsches gegen Edmund Stoiber 2007.

"Ich hoffe, dass sich daran erinnert wird. Das Ergebnis wissen wir, was nach dem Putschversuch gekommen ist. Wir haben die absolute Mehrheit verloren." Ilse Aigner

Forderungen nach einem Rücktritt Seehofers kommen vor allem aus Franken. CSU-Mitglieder äußerten sich in den sozialen Netzwerken. So sagte der CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König, für die im Herbst 2018 anstehende Landtagswahl in Bayern brauche es einen anderen Spitzenkandidaten.

Söder: "Genau überlegen, was tun"

Besorgt: Markus Söder

Die Seehofer-Gegner wünschen sich Markus Söder (CSU) als Nachfolger. Der bayerische Finanzminister hielt sich aber zurück und drückte nur seine Besorgnis aus.

"Horst Seehofer hat immer gesagt, die Bundestagswahl sei die wichtigste, denn damit würde die Grundlage für die Bayernwahl gelegt. Das macht mir jetzt im Nachhinein große Sorgen. Also müssen wir uns genau überlegen was wir tun." Markus Söder

Söder sagte inzwischen ein für Donnerstag geplantes Gespräch mit Journalisten auf dem Oktoberfest ab. Dafür wird Seehofer am Mittwoch zu einer Frühsitzung der CSU-Landtagsfraktion erwartet. Um 8.30 Uhr will er sich den Fragen der Abgeordneten stellen.

CSU fordert "klare Richtungsbestimmung" in der Union

Vor der Aufnahme von Gesprächen über eine Koalitionsbildung forderte die CSU zunächst eine gemeinsame Kursbestimmung mit der CDU. "Es braucht eine klare Richtungsbestimmung innerhalb der Union", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer in Berlin. "Wir haben einiges darüber zu reden, was es im konservativen und liberalen Bereich zu verbessern gilt."

Nach dem enttäuschenden Ergebnis der Union bei der Bundestagswahl und besonders der CSU in Bayern verlangt die CSU angesichts des starken Abschneidens der AfD eine inhaltliche Neubesinnung der Unionsparteien. Scheuer nannte die Themen Integration, Sicherheit, Sozialpolitik und Zuwanderungsbegrenzung. Gerade was Letzteres betrifft, stellte Dobrindt in Berlin noch einmal klar, dass die CSU in Koalitionsverhandlungen keine Kompromisse eingehen will - vor allem, was die Obergrenze für Flüchtlinge betrifft.

"Wir stehen zur Obergrenze. Das ist das, was die Bürger wollen." Alexander Dobrindt

Dobrindt: Abteilung Attacke folgt auf Diplomatin Hasselfeldt

Dobrindt löst Hasselfeldt ab.

Beim Treffen der CSU-Bundestagsabgeordneten wurde Dobrindt mit 41 Stimmen - bei 3 Gegenstimmen und einer Enthaltung - zum neuen Landesgruppenchef gewählt. Es ist - bedingt durch das Wahlergebnis - eine stark geschrumpfte Landesgruppe, die sich in der bayerischen Vertretung in Berlin zusammenfindet: Statt 56 Abgeordnete stellt die CSU nur noch 46 Volksvertreter im neuen Bundestag. Dobrindt löst Gerda Hasselfeldt ab, die nicht mehr für den Bundestag kandidiert hatte.

Dobrindt war von Seehofer gefördert worden und hat sich als Generalsekretär in der Abteilung Attacke geübt. Der Ton in der Auseinandersetzung der Schwesterparteien könnte mit ihm gelegentlich schärfer werden als er mit Hasselfeldt war. Mit der Landtagswahl 2018 im Nacken und einem angeschlagenen Parteivorsitzenden in München ist die Aufgabe für Dobrindt klar: CSU-Interessen in Berlin vertreten, die Unverzichtbarkeit der CSU für Bayern auch im Berliner Betrieb klar machen.

Hasselfeldt verstand ihren Job dagegen auch als Diplomatin zwischen Seehofer und Merkel. Ruhig, analytisch, auf das Ergebnis fokussiert - im Stil war sie der Kanzlerin nicht unähnlich. Manche sehen es als ihre Leistung, dass die Unions-Fraktion in der Flüchtlingskrise nicht zerbrach. Aber sie ließ sich - bei aller Loyalität - auch eine gewisse Unabhängigkeit von Seehofer nicht nehmen.