Tech-Konferenz DLD 2017 Das Glas ist halbvoll

"Wir erleben gerade eine Art von neuer Renaissance. Genau wie damals verändern neue Technologien gerade die Welt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit" Ian Golding, Oxford-Professor und Buchautor

Ian Golding ist sich sicher: diese Technologien sind eher Segen als Fluch. Denn noch nie ging es den Menschen besser als heute. Auch wenn es uns manchmal anders vorkommt, die Welt war selten so friedlich wie heute. In Schwellen - und Entwicklungsländern leiden heute sehr viel weniger Menschen an Hunger und überall auf der Welt steigt die Lebenserwartung. Das Glas ist also halbvoll, die Menschheit kommt voran, langsam zwar, aber immerhin. Und dazu beigetragen haben auch globale Vernetzung und neue Technologien.

KI, Selbstfahrende Autos, Gentechnik

Die nächsten Tech-Revolutionen stehen schon in den Startlöchern und auch sie versprechen die Welt etwas besser zu machen: Selbstfahrende Autos sollen Staus vermeiden, die Umwelt schonen und uns mehr Zeit verschaffen, die Gen-Technik unser Lebensspanne verlängern. Und natürlich ist da auch noch die künstliche Intelligenz, die uns im Alltag und in der Arbeit unter die Arme greifen soll.

„Künstliche Intelligenz ist zurzeit das größte Thema überhaupt“, sagt der Journalist David Kirkpatrick, ein Veteran der Szene, der in den USA Tech-Konferenzen organisiert. Und doch bleibt ein gewaltiges Fragezeichen: Was passiert mit den Jobs?

"Donald Trump redet die ganze Zeit davon, dass Jobs ins Ausland verlegt werden, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Jobs durch neue Technologien verloren gehen!" David Kirkpatrick, US-Journalist.

Schon heute werden Jobs durch Roboter ersetzt, diese Entwicklung könnte in Zukunft noch sehr viel dramatischer werden. Ein Beispiel: In den USA ist Fernfahrer in 50 von 51 Bundesstaaten der häufigste Beruf und dieser Beruf könnte im Zeitalter der selbstfahrenden Autos wegfallen. Wie man solchen Problemen begegnen soll, darauf haben weder die Politik noch die Tech-Branche bislang eine Antwort gefunden.

Mahnendes Beispiel Florenz

Und so weist auch der Optimist Ian Golding in seinem Vortrag auf eine unangenehme Tatsache hin: Auch die Renaissance ging zu Ende, Florenz wurde heimgesucht von religiösem Extremismus und verlor einen Großteil seiner Bedeutung. Ähnliches könnte auch 2017 passieren, nur geht es heute nicht um eine italienische Großstadt, sondern die westliche Welt, wie wir sie kennen.