DLD-Konferenz: EU-Digitalmarkt hat viel Sand im Getriebe

Nur vier Prozent der in Europa genutzten Webseiten und Apps sind grenzüberschreitende europäische Angebote. Der Großteil kommt aus den USA. Schuld sind Barrieren durch den immer noch uneinheitlichen Rechtsrahmen in der EU. Von Florian Regensburger

"44% der in Europa genutzten Internetdienste gibt es nur innerhalb der Grenzen jeweils eines Landes", rechnet Amazon-Technikvorstand Werner Vogels bei der „Digital Life Design“-Konferenz in München vor. Das heißt: Im europäischen Digital-Markt steckt noch viel Sand im Getriebe.

Nur vier Prozent grenzüberschreitende EU-Angebote

Das wird besonders deutlich wenn man sieht, dass mehr als die Hälfte der besagten Onlineshops, Vergleichsportale oder sozialen Netzwerke aus den USA kommt. Nur mickrige vier Prozent sind laut Vogels grenzüberschreitende europäische Angebote.

Ein einheitlicher europäischer Rechtsrahmen müsse her, um die Barrieren abzubauen - in Kombination mit dem freien Austausch von Nutzerdaten zwischen den Staaten. Bei all dem helfen könnte die europäische Datenschutz-Grundverordnung, die die Mitgliedsstaaten ab Mitte 2018 zu weitgehend einheitlichen Standards beim Datenschutz verpflichtet.