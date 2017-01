DLD-Konferenz Eine Richtung für die digitale Gesellschaft

Mark Zuckerberg war schon da, heuer kommt Microsoft-Boss Satya Nadella. Ab Sonntag treffen sich in München wieder Netz-Prominenz, Wirtschaft und Politik zur DLD-Konferenz - und suchen eine Richtung für unsere digitale Zukunft.

Künstliche Intelligenz, Big Data, menschliche Arbeit im Roboterzeitalter: Was macht technologische Innovation mit uns als Menschen und als Gesellschaft? Und wie kann man mit all dem auch noch Geld verdienen? Das sind Fragen, um die es bei der "Digital Life Design"-Konferenz (DLD) in München unter anderem geht.

Wohin soll die Reise führen?

"What's the Plan?" lautet das Motto bei der 13. Auflage der DLD, die Hubert Burda Media jährlich veranstaltet, von 15. bis 17. Januar. Was beliebig bis banal klingt, ist bei näherem Hinsehen von enormer Brisanz: Neue Technologien und digitale Anwendungen geben uns viele Möglichkeiten, uns als Menschen und als Gesellschaft neu zu definieren. Wohin soll die Reise führen?

"Nutzer, Du hast jetzt Hunger, nicht?"

Wollen wir wirklich, dass unser Smartphone mittels künstlicher Intelligenz und Big-Data-Auswertung unsere Wünsche vorhersieht, bevor wie sie selbst kennen - und uns zum Beispiel ungefragt eine Pizzeria in der Nähe empfiehlt? - "Nutzer, Du hast jetzt Hunger, nicht?". Über Perspektiven der künstlichen Intelligenz wird unter anderem Microsoft-CEO Satya Nadella auf der DLD sprechen.

Europas digitale Zukunft

Und wollen wir unsere Arbeit künftig wirklich Computern und Robotern überlassen? Ein Bericht des Weißen Hauses in Washington hat kürzlich den Verlust von Millionen Jobs vor allem im Bereich der einfachen Arbeit prophezeit, wenn Robotik und künstliche Intelligenz erst einmal richtig Fahrt aufnehmen. Unter anderem Reinhard Kardinal Marx wird bei der DLD als Diskussionsgast zu den ethischen Bedingungen einer solchen Umschichtung erwartet.

Politik mit Daten

Ebenfalls spannende bis hitzige Diskussionen verspricht Alexander Taylor von der Firma Cambridge Analytica. Die hatte unlängst vollmundig erklärt, mit der Auswertung persönlicher Daten von Wählern und entsprechend zielgerichteter Wahlwerbung den Sieg Donald Trumps ermöglicht zu haben.