DLD-Konferenz Computer sollen unseren Verstand erweitern

Microsoft-Chef Satya Nadella sitzt um neun Uhr morgens auf der Tech-Konferenz "Digital Life Design" (DLD) und plaudert entspannt über sein Unternehmen, die Zukunft der Menschheit und den ganzen Rest. Und natürlich geht es auch wieder um künstliche Intelligenz, um das Thema also, das die Tech-Welt in letzter Zeit so sehr elektrisiert, wie kaum ein anderes.

AI oder IA - das ist hier die Frage

Der Moderator stellt Nadella irgendwann die Frage, ob er eher ein Anhänger von Artificial Intelligence (AI) sei oder von Intelligence Augmentation (IA) sei. Und Nadella antwortet: "Ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die sagen: Künstliche Intelligenz sollte den Menschen dabei helfen produktiver zu sein".

Wer will, kann aus diesem Statement ein Plädoyer für mehr IA-Forschung heraushören, also für mehr Forschung im Bereich "Intelligence Augmentation", was auf Deutsch so viel heißt wie „erweiterte Intelligenz“. Künstliche Intelligenz soll demnach menschliche Tätigkeiten nicht unbedingt ersetzen, sondern dem Menschen dabei helfen seine Arbeit besser zu machen, seine Intelligenz eben zu erweitern.

Computer unterstützen menschliche Intelligenz

Ein Beispiel für IA nennt Vasco Pedro, Gründer von Unbabel, einem Startup, das künstliche Intelligenz einsetzen möchte, um Menschen beim Übersetzen von Texten unter die Arme zu greifen:

"Der Computer hilft einem dabei Wortbedeutungen herauszufinden. Aber am Ende entscheidet der Mensch über den Ton des Textes, er ist zuständig für den kreativen Teil und die ganzen kleinen Nuancen, die die menschliche Sprache erst ausmachen." Vasco Pedro, Unbabel

Das große Versprechen der Augmented Intelligence

Künstliche Intelligenz, die dem Menschen dabei hilft sich auf das zu konzentrieren, was er besonders gut kann: Das ist das große Versprechen der Augmented Intelligence. Ob dieses Versprechen eingehalten werden kann, das allerdings weiß noch niemand. Nicht einmal die schlaueste KI.