DLD-Konferenz Intelligente Roboter und fliegende Autos

Microsoft-Boss Nadella fordert auf der "Digital Life Design"-Konferenz, künstliche Intelligenz solle allen Menschen dienen. Airbus-Chef Enders kündigt zum Jahresende ein fliegendes Auto an. Von Max Muth und Florian Regensburger

Künstliche Intelligenz (KI) ist bereit für den Massenmarkt, das ist die Botschaft, die viele der Tech-Größen auf der "Digital Life Design"-Konferenz (DLD) in München verkünden. Auch Microsoft-CEO Satya Nadella gab sich die Ehre, bei der vom Burda-Verlag organisierten Digitalkonferenz.

Nadella will KI für alle

Er drückt die Fortschritte bei künstlicher Intelligenz so aus: Der Winter ist vorbei. Frühling klingt gut, bringt das technologische Tauwetter in diesem Fall auch allerlei Gefahren mit sich: zum Beispiel massenhaften Jobverlust durch Automatisierung und ungleiche Verteilung von Gewinnen.

Die Lösung des Microsoft Chefs: Jeder soll über Assistenten wie Microsofts Cortana Zugang zu KI bekommen und davon profitieren. KI soll demokratischer werden, Menschen unterstützen, nicht ersetzen. Andernorts ist genau das das Ziel. Bei Airbus arbeitet man laut CEO Tom Enders am selbstfliegenden Flugzeug, Grund: die Sicherheit - Maschinen machen einfach weniger Fehler.

Ein fliegendes Auto bis Ende des Jahres

Eine weitere Ankündigung des Airbus-Chefs sorgte für Aufsehen: Bis Ende des Jahres will man den Prototypen für ein fliegendes Auto fertigstellen, das natürlich ebenfalls autronom fährt beziehungsweise fliegt. Es könnte eines Tages über eine Ride-Sharing-App nach dem Vorbild etwa von Uber gebucht werden und Menschen aus dem Stau in einer Stadt herausholen.

"Vor einhundert Jahren ging die Personenbeförderung in den Städten in den Untergrund. Heute haben wir die technologischen Mittel, um vom Erdboden abzuheben", so Enders.

Von München weiter nach Davos

Noch bis morgen werden auf der DLD technologische Innovationen diskutiert und Geschäftskontakte geknüpft, dann ziehen viele der Besucher direkt weiter. Auf den Weltwirtschaftsgipfel in Davos.