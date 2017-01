DLD-Konferenz Marx hofft auf neue Jobs statt Grundeinkommen

Nicht nur die Digitalwirtschaft und Wissenschaftler diskutieren bei der "Digital Life Design"-Konferenz in München über unsere digitale Zukunft - auch die Kirche schaltet sich in die Debatte ein. Von Vera Cornette

Bücher, Schuhe, Elektronik-Artikel: Die Deutschen lieben das online Bestellen. In den letzten fünf Jahren sind die Beschäftigtenzahlen in der Logistikbranche von 2,8 auf 3 Millionen angestiegen. Eine Wachstumsbranche mit vielen Jobs - noch, möchte man sagen, wenn man das Münchner Statup Magazino besucht.

Eigentlich genau das, was ein Mensch kann

Dort arbeitet ein 60-Mitarbeiter-Team an der Weiterentwicklung der Robotik: Während bisher Industrieroboter, auch in der Logistik, für die Wiederholung einfacher, einprogrammierter Arbeits- und Bewegungsabläufe geschaffen sind, kann Toru, der Roboter von Magazino, greifen, aufnehmen und transportieren - eigentlich genau das, was ein Mensch kann.

"Die Robotik ändert sich, bis jetzt gab’s Roboter zum Beispiel in der Automobilindustrie, die haben immer den gleichen Schweißpunkt an die gleiche Stelle gesetzt – und wir bauen Roboter, die drauf reagieren – das heißt wenn sich die Umwelt verändert, wenn irgendwas im Weg steht, dann erkennen wir das." Frederik Branter, Magazino

Die Hälfte aller Jobs könnte an Maschinen gehen

Roboter, die Menschen helfen - oder womöglich ihre Arbeit übernehmen -, sind auch Thema auf der DLD. Das steht für "Digital Life Design" - und ist eine der bedeutendsten Internet-Konferenzen Europas. Carl Frey von der Universität Oxford geht davon aus, dass Maschinen in Zukunft die Hälfte aller Jobs übernehmen könnten, in ganz unterschiedlichen Bereichen.

"Das Beste, was wir machen können, ist für ein gutes soziales Sicherungssystem sorgen, damit die Menschen Zeit haben, sich in neue Tätigkeitsfelder einzufinden und wir müssen mehr Unterstützung bei der Weiterbildung anbieten und ihnen helfen dorthin zu ziehen, wo neue Jobs entstehen." Carl Benedikt Frey, Arbeitswissenschaftler Universität Oxford

"Man kann die Technologie nicht aufhalten"

Bemerkenswert: auf der DLD diskutieren die Zukunft der Arbeit nicht nur Tech-Größen und Wissenschaftler. Auch Kardinal Reinhard Marx denkt darüber nach, was die Automatisierung und die damit drohende steigende Arbeitslosigkeit für den Menschen bedeutet. "Man kann die Technologie nicht aufhalten oder verhindern. Man muss aber darauf achten, dass sie dem Menschen dient", sagt Marx.

Das in den letzten Wochen von Siemens-Chef Kaeser angesprochene, wohl wieder verworfene, bedingungslose Grundeinkommen findet jedenfalls keinen zu großen Beifall auf dem DLD-Podium. Wichtiger sei es, meint der Kardinal, Menschen neue Jobs zu bieten - Arbeit, das sei ein Aspekt der Menschenwürde.