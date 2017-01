Opposition im Landtag Grüne wollen Volksbegehren gegen Flächenfraß

Discounter, neue Straßen und Logistikzentren mitten auf der "Grüne Wiese" - täglich wird in Bayern eine Fläche von 19 Fußballfeldern bebaut, damit ist der Freistaat Spitzenreiter unter den alten Bundesländern. Was für die einen ein gesundes Zeichen für Wachstum ist, ist Umweltschützern ein Dorn im Auge. Die Grünen im bayerischen Landtag wollen den Hunger nach Bauland notfalls per Volksbegehren stoppen.

Von: Johannes Reichart