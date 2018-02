Nach Diesel-Urteil Reiter: Kein Fahrverbot ohne den Freistaat Bayern

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sieht nach dem Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts den Freistaat in der Pflicht. "Ich will eigentlich nicht akzeptieren, dass eine Staatsregierung in einem Rechtsstaat, der wir sind, einfach höchstrichterliche Entscheidungen negiert und sagt, das geht uns nichts an."