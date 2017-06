Diesel-Fahrverbote in München Streit um den Diesel entbrennt

Im Bayerischen Landtag haben die Grünen Fahrverbote für Diesel in München ab dem Jahr 2020 gefordert. Die Staatsregierung bekräftigte, sie wolle pauschale Fahrverbote vermeiden - und die Freien Wähler bringen die 3. Startbahn gleich mit in die Diskussion ein.

Die Opposition in Bayern ist ungeduldig in der Frage, wie die Stickoxidbelastung gesenkt werden kann. Torsten Glauber von den Freien Wählern wirft der Staatsregierung vor, sie habe sich lange nicht um das Thema gekümmert.

"Jetzt nach zwei Jahren zu sagen, wir spielen den Aufklärer, obwohl sie an allen verantwortlichen Stellen mitagieren, das ist schon beschämend." Torsten Glauber, Freien Wähler

Beim Ministertreffen in den Staatskanzlei vergangenen Sonntag habe die Regierung nur heiße Luft produziert, das ist der Vorwurf von SPD-Mann Florian von Brunn.

"Es ist höchste Zeit, dass sie endlich Lösungsvorschläge vorlegen: wann sie die S-Bahnnetze ausbauen wollen, wie sie den Ausbau der Elektromobilität in Bayern ernsthaft beschleunigen wollen. Welche Instrumente sie den Kommunen an die Hand geben, damit die reagieren können, wie die blaue Plakette, die der Städtetag fordert." Florian von Brunn, SPD Bayern

Für die Freien Wähler ist die hohe Schadstoffbelastung in der Stadt München ein Argument gegen die dritte Startbahn. Die CSU wollte davon nichts hören, der Anteil des Flugverkehrs an der Schadstoffbelastung sei gering, hieß es. Und Finanzminister Söder argumentierte, ohne dritte Startbahn drohten Arbeitsplatzverluste in der Region. Für die SPD betonte die Münchner Abgeordnete Isabell Zacharias:

"Wir stehen zu unserem Wort: es wird mit der SPD in Bayern und auch in München, weil die werden sie brauchen, die Münchner SPD, keine dritte Start- und Landebahn geben." Isabell Zacharias

In Sachen Stickoxidausstoß von Dieselfahrzeugen schoben sich SPD und CSU gegenseitig den schwarzen Peter zu. Hans Ritt von der CSU fragte, warum in München statt der Dieselbusse nicht Erdgasbusse fahren. Und Florian von Brunn von der SPD zählte auf: die Stadt München fördere Handwerksbetriebe beim Umstieg auf E-Fahrzeuge und stelle die städtische Fahrzeugflotte um. Die E-Mobilitätsbilanz der Staatsregierung nannte er beschämend.

Grüne sehen Hersteller in der Pflicht

Die Grünen wollen Fahrverbote ab dem Jahr 2020. Die Kosten für die Umrüstung von Dieselfahrzeugen sollten die Autohersteller tragen, forderte der grünen Umweltpolitiker Christian Magerl.

"Wenn es zu Nachrüstungen kommt, ist die Automobilindustrie entsprechend in die Pflicht zu nehmen, dass die dafür aufkommen und dafür bezahlen." Christian Magerl, Die Grünen

Umweltministerin Ulrike Scharf beteuerte, die Staatsregierung sei bereits auf einem guten Weg in Sachen Luftreinhaltung und wiederholte die CSU-Position zum Thema Fahrverbote.

"Pauschale Dieseleinfahrverbote für Großstädte lehnen wir ab, weil sie ein Zumutung sind für Menschen, die mit besten Absichten Dieselfahrzeuge gekauft haben. Wir sagen, sie sind unsozial solche Maßnahmen." Ulrike Scharf, Umweltministerin CSU

Nachrüsten statt Verbieten

Am Rande der Plenarsitzung skizzierte Ministerpräsident Horst Seehofer seine Strategie. Neben dem Ausbau von Radwegen, öffentlichem Nahverkehr und E-Mobilität setzt er auf die Nachrüstung von Dieselautos.

"Wir werden bereits nächste Woche mit den Vorsitzenden der Automobilunternehmen reden. Die zuständigen Minister haben die Aufgabe das so vorzubereiten, dass wir nach Möglichkeit bereits nächste Woche zu Vereinbarungen kommen." Horst Seehofer, CSU-Ministerpräsident

Pauschale Fahrverbote lehnt die Staatsregierung ab. Allerdings liebäugelt Seehofer nach eigenem Bekunden mit einem rechtlichen Rahmen, der es den Städten ermöglicht, dass sie selbst flexibel Fahrverbote verhängen können.

"Individuelle Lösungen, die dann ein Stadtrat zu beschließen hätte, kann ich mir schon vorstellen." Horst Seehofer, CSU-Ministerpräsident

Auch die Kanzlerin sehe Handlungsbedarf, so Seehofer. Mit den Oberbürgermeistern der größeren bayerischen Städte will er sich Mitte Juli treffen.