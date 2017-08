Merkel, Seehofer, Zypries und Altmaier "Verbrennungsmotor ist Brückentechnologie"

Mehrere Politiker der Regierungskoalition haben heute ihre Unterstützung für die Diesel-Technik deutlich gemacht. Ein saubererer Diesel solle die Luft in den Städten verbessern. Ein Aus für den Verbrennungsmotor ist nicht in Sicht. Die Kanzlerin hat die am stärksten betroffenen Kommunen für den 4. September zu einem Dieselgipfel eingeladen.

In der Debatte über den Schadstoffausstoß von Autos haben sich Politiker der Regierungskoalition hinter den Diesel-Antrieb gestellt. "Man sollte den Diesel nicht unterbewerten oder verteufeln, das ist ein guter Motor", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) heute beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz in Berlin. Zypries lobte die neueste Generation von Diesel-Motoren und verwies auf die Technik AdBlue zur Abgasreinigung, bei der mit Hilfe eines Harnstoffgemischs der Ausstoß von gesundheitsschädlichen Stickoxiden reduziert wird. Der Diesel stoße außerdem weniger klimaschädlichea Kohlendioxid aus als der Benziner.

Elektromotoren keine rasche Alternative

Auf der Suche nach neuen Antrieben gehe es nicht allein um Elektromotoren, sondern neben dem Diesel auch um chemische Treibstoffe, Gas oder Wasserstoff. "Mit Elektro tun wir uns keinen großen Gefallen", warnte Zypries. Als Probleme nannte sie die fehlende Produktion von Batteriezellen in Deutschland und die offene Frage der Entsorgung der Batterien. Dem Elektromotor als einer raschen Alternative zum Verbrennungsmotor erteilte Zypries aber keine grundsätzliche Absage.

Kein Verbot für Verbrennungsmotoren

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer machte die Beteiligung seiner Partei an der neuen Bundesregierung davon abhängig, dass diese kein Verbot für Verbrennungsmotoren beschließt. "Ein Verbot des Verbrennungsmotors legt die Axt an die Wurzel unseres Wohlstands", warnte der CSU-Chef im Interview mit der "Funke Mediengruppe". Das sei für seine Partei in Koalitionsgesprächen nicht verhandelbar.

Die Grünen fordern ein solches Verbot für Neuwagen ab 2030. Eine in der EU diskutierte Quote für Elektroautos nannte Seehofer "Blödsinn" ebenso wie Fahrverbote. Er warf Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) vor, Millionen von Dieselfahrern mit Fahrverboten bedroht zu haben. Hendricks sieht sich durch eine Studie des Umweltbundesamtes (UBA) bestätigt, dass die Software-Updates nicht ausreichten, um den Stickstoff-Ausstoß von Autos ausreichend zu verringern.

Diesel nachrüsten

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) sprach in Berlin indes davon, dass Arbeitsgruppen diskutieren, wie die Dieselmotoren nachgerüstet werden können. Hendricks, Kanzlerin Angela Merkel und er seien der Meinung, dass die bisherigen Angebote der Industrie in Form von Software-Updates und Kaufprämien nicht ausreichten. Grund sei, dass in vielen Fällen das Software-Update nicht funktioniere, sagte Altmaier. "Und die Frage ist: Muss es da eine Hardware-Umrüstung geben, ja oder nein." Diese Frage werde auf dem nächsten Diesel-Gipfel diskutiert.

Neuer Dieselgipfel am 4. September

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will mit den Städten Anfang September über die hohe Schadstoffbelastung durch den Autoverkehr diskutieren. "Für den 4. September habe ich die Kommunen, die am stärksten von den zu hohen Stickstoffwerten betroffen sind, zu einem Gipfel ins Kanzleramt eingeladen", sagte Merkel der "Welt am Sonntag". Kanzleramtschef Peter Altmaier bezeichnete in Berlin das geplante Treffen mit den Bürgermeistern als "ganz wichtigen Termin", äußerte sich aber ebenso wenig wie Merkel zu möglichen Beschlüssen.

Verbrennungsmotoren noch als Übergang

In den vergangenen Tagen hatte sich Merkel wiederholt gegen Fahrverbote in Städten ausgesprochen. In der "Welt am Sonntag" bezeichnete sie Verbrennungsmotoren erneut als eine Brückentechnologie: "Ich kann heute keinen Zeitpunkt nennen, bis zu dem diese Brücke noch gebraucht wird, aber bis zur Mitte des Jahrhunderts müssen wir in jedem Fall sehr viel weniger CO2 emittieren als heute." Die Diesel-Autos würden gebraucht, um die Vorgaben Deutschlands beim Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxid (CO2) in den nächsten Jahren zu erfüllen. "Wir müssen aber daran arbeiten, den Diesel ärmer an Stickoxid-Emissionen zu machen." Sie wolle, dass die deutsche Automobilindustrie den Weg in die Zukunft finde. "Ich bin bereit, diesen Weg staatlich zu flankieren."