Stickoxid-Schleuder Lohnt sich der Diesel noch?

Diesel ist in Verruf geraten. Abgasskandal und drohende Fahrverbote - viele Fahrer sind verunsichert. Das hat Folgen: Autokäufer machen mittlerweile lieber einen Bogen um Modelle mit einem Diesel-Motor. Der Diesel-Anteil an den Neuzulassungen ist kräftig gesunken – auf zuletzt nur noch 43,5 Prozent.

München, Landshuter Allee. Hier herrscht dicke Luft, wie in vielen Städten. Schuld sind vor allem die Diesel. Denn die stoßen massenhaft Stickstoffdioxid aus. Und das führt laut EU allein in Deutschland jährlich zu 10.000 vorzeitigen Todesfällen. Die Städte müssten längst handeln – fordern die EU und Gerichtsurteile in Deutschland. Doch was tun? Die Kommunen könnten Fahrverbote erlassen, so die Bundesregierung.

Die Städte zögern

Die Münchner Umweltreferentin Stephanie Jacobs zum Beispiel hätte lieber eine bundesweite Lösung.

"Es macht keinen Sinn, hier einen Flickenteppich über ganz Deutschland verteilt zu verbreiten. In manchen Kommunen darf ich mit meinem Diesel einfahren, in manchen nicht. Da ist ganz klar der Bund gefragt." Stephanie Jacobs, Umweltreferentin Stadt München

Streit im Bundeskabinett

Doch in der Bundesregierung herrscht Streit. Umweltministerin Hendricks will Fahrverbote, Verkehrsminister Dobrindt ist dagegen. Ob Dieselfahrzeuge irgendwann draußen bleiben müssen, ist momentan daher offen.

Abgasnorm Euro 6

Sind wenigstens Käufer eines Autos mit der aktuellen Abgasnorm Euro 6 auf der sicheren Seite? Auch das ist unklar. Auf dem Prüfstand halten Dieselfahrzeuge die Vorgaben für den Schadstoffausstoß meist locker ein. Ganz anders ist das auf der Straße. Der ADAC hat das getestet - mit enttäuschendem Ergebnis.

"Bei den Diesel-Fahrzeugen hat sich herauskristallisiert, dass 50 Prozent aller Diesel glatt versagt haben, weil sie so hohe Schadstoffemissionen hatten." Reinhard Kolke, ADAC Technik Zentrum

Gute Ergebnisse bei Mercedes und BMW

Doch die Tests zeigten auch: Zwei Diesel-Fahrzeuge stoßen besonders wenig Stickstoffdioxid aus. Ein Mercedes und ein BMW. Das bedeutet: Technisch wäre es durchaus möglich, den Diesel sauber zu bekommen. Warum wird das nicht bei allen Fahrzeugen gemacht?

"Die Automobilhersteller scheinen hier ganz bewusst so wenig wie möglich Säuberungstechnik in das Fahrzeug einzubauen, so wenig wie möglich Aufwand zu treiben, um wirklich die Abgasemissionen in der Realität zu senken." Reinhard Kolke, ADAC Technik Zentrum

Immerhin: Ab Herbst wird die offizielle Abgasmessung ein Stück weit verschärft - mit Tests auf der Straße. Dann könnte es mehr saubere Diesel geben. Doch künftig nehmen Diesel-Fahrer womöglich in Kauf, nicht mehr in Innenstädte fahren zu können.