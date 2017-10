Hightech-Messe Das war die Augmented World Expo in München

Heute geht in München das größte Event für Augmented und Virtual Reality zu Ende. Auf der AWE zeigte die Industrie was sie heute schon kann - und wie sie unseren Alltag verändern könnte.

Kaum streift man sich die Brille über, wird es surreal: Bizarre Bäume wachsen aus der Erde, feingliedrige Äste kaskadieren in den türkisen Himmel hinein, dazu ertönt sphärisch-meditative Ambient-Musik, die den Nutzer in einen wohlig-warmen Klangteppich hüllt.

Wellness-Trips in die Virtuelle Realität

Giorgio Koppehele von Magic Horizon.

Magic Horizon heißt die Firma aus Neufahrn, die Wellness-Trips in die Virtuelle Realität (VR) anbietet. "Wir machen VR-Apps für Chillout, zur Relaxation und für Healing und das garantiert horrorfrei! Es geht einfach um Schönheit und darum, mal aus dem Hamsterrad rauszukommen" sagt Giorgio Koppehele, der Gründer von Magic Horizon. Bald möchte er nicht nur computer-animierte Fantasie-Landschaften als Destination für seine Hight-Tech-Trips anbieten, sondern auch reale Schauplätze. An den Ruinen von Angkor Wat oder bei einer Dhau-Fahrt in Thailand sollen entspannungswillige VR-Reisende dann die Seele baumeln lassen können, "eben überall, wo man nicht so schnell hinkommt", so Koppehele.

Hochfliegende Hoffnungen

Der Anbieter für virtuelle Kurzausflüge zu den schönsten Orten der Matrix ist einer von etwa 100 Ausstellern auf der diesjährigen Augmented World Expo (AWE), dem weltgrößten Event für Augmented und Virtual Reality. Gleich zu Anfang beschwört Ori Inbar, einer der Organisatoren der Veranstaltung, in seiner Keynote geradezu euphorisch die Macht dieser neuen Technologien: "AR und VR geben uns Werkzeuge in die Hand, um damit eine bessere Zukunft zu erschaffen", so der Israeli. AR und VR würden demnach die Bildung demokratisieren, für Wirtschaftswachstum sorgen, das Arbeitsmarktproblem lösen, die Medizin revolutionieren, die Umwelt retten und die Menschen empathischer machen.

Mit solch hochfliegenden Hoffnungen werden neue Technologien allerdings nicht das erste mal bedacht und oft genug werden solche Hoffnungen am Ende dann doch bitter enttäuscht. Trotzdem kann man nach einem Besuch auf der AWE nüchtern feststellen, dass diese Technologien zumindest das Potenzial haben, Alltag und Arbeit etwas einfacher zu machen - und vielleicht sogar auch ein klein wenig aufregender.

Pokemon Go war erst der Anfang

Etwa 100 Aussteller tummelten sich auf der AWE.

Beispiele dafür gibt es genug und sie kommen eher aus dem Bereich der Augmented Reality als aus der Bereich der Virtual Reality. Augmented Reality bedeutet, dass die analoge Realität mit Hilfe von Bits und Bytes erweitert wird. Letztes Jahr sorgte mit Pokemon Go das erste mal eine App für Furore, die die digitale Erweiterung der schnöden Analog-Realität für sich nutzte: Blickte man durch das Smartphone, ploppten kleine Zeichentrick-Monster zum Beispiel in Parks, Wohnungen und Fußballstadien auf, die dann von Kindern und Erwachsenen gejagt werden konnten. Natürlich: Pokemon Go war nur eine Spielerei, auf der AWE jedoch zeigen Firmen, wie sich diese Technologie produktiv nutzen lässt. Beispielsweise können sogar Laien plötzlich komplizierte Motoren reparieren, weil ihnen jeder Handgriff per Hightechbrille ins Sichtfeld projiziert wird.

Sinnvolle Anwendungen

"Jede unserer Apps entfaltet ihre Stärken vor allem dann, wenn man mit der echten Welt interagieren kann", sagt Christof Fiedler von Hololight, einem kleinen Startup aus München, das Augmented Reality-Anwendungen beispielsweise für die Autoindustrie herstellt. "Wir können zum Beispiel das Modell einer Armatur in ein noch unfertiges Auto projizieren" sagt Fiedler. So könne man dann gleich testen, ob man überall mit seinen Händen drankommt und alle wichtigen Signale zu sehen sind. Das ist das faszinierende an Augmented Reality: Die Sinnhaftigkeit vieler Anwendungen erschließt sich oftmals sofort.

Vorteile für Kunden und Händler

Phillip Fumolo von View AR.

Das gilt auch für das, was View AR kreiert hat, eine kleinen Firma aus Österreich, die schon seit fünf Jahren im AR- und VR-Business unterwegs ist und damit schon zu den Veteranen der Szene gehört. View AR hat unter anderem eine App im Angebot, mit der man eine passende Markise für seine Terrasse aussuchen und kaufen kann. Stellt man sich vor sein Haus und blickt durch das Tablet, wird die virtuelle Markise quasi an den realen Balkon geklebt. Nun kann man Länge, Farbe und Modell wählen, die Breite kalkuliert das Programm dann automatisch. Und nicht nur das: Mit Hilfe des Programms kann man den Schatten berechnen lassen, den die Markise an einem bestimmten Tag werfen wird. So weiß man schon im Voraus, ob die Markise lang genug ist, damit im August 2019 das Gartenmöbelset noch genügend Schatten abbekommt. View AR hat viele solcher praxisnahen Anwendungen im Angebot. Mit Hilfe von Software kann man zum Beispiel auch schon vorher ausprobieren, ob der begehrte Flachbildfernseher auch wirklich zur Höhe der Couch passt. "Das nimmt viele Ängste auf der Konsumentenseite und so können dann auch Retouren reduziert werden" sagt Phillip Fumolo, der Geschäftsführer der Firma.

Branche in Aufbruchsstimmung

Auf der AWE ist die Aufbruchsstimmung in der Augmented Reality-Industrie deutlich spürbar. Während bei Virtual Reality etwas Ernüchterung eingekehrt ist, da sich die Hightechbrillen nicht so gut verkaufen, wie erhofft, erwarten viele bei Augmented Reality einen regerechten Boom. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: Apple hat mit ARKit gerade eine Entwicklerumgebung für Augmented Reality geschaffen, Google wird in wenigen Wochen nachziehen. Die notwendige Hardware, um selbst mal einfache AR-Apps auszuprobieren, trägt fast jeder als Smartphone in seiner Tasche herum. Bald allerdings sollen AR-Brillen dafür sorgen, dass Otto-Normalnutzer seine Hände frei hat - in der Industrie ist das schon längst Standard.