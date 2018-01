Grünen Parteitag in Hannover Die Realos Baerbock und Habeck sind neue Chefs der Grünen

Mit Annalena Baerbock und Robert Habeck sind zum ersten Mal zwei Vertreter des Realo-Flügels Grüne Parteivorsitzende. Vor allem mit ihrer emotionalen Rede hat Annalena Baerbock die Delegierten in Hannover wohl von sich überzeugt. Sie forderte einen radikalen Klimaschutz, denn die Klimakrise sei die größte Bedrohung unseres Planeten. Auch ein klares Signal an die anderen Parteien in Deutschland setzte sie in ihrer Rede:

"Lasst uns niemals selber damit anfangen, Öko gegen Soziales auszuspielen. Das sind zwei Seiten derselben Medaille." Annalena Baerbock in ihrer Bewerbungsrede um den Parteivorsitz der Grünen

Standing ovations für Annalena Baerbock

Schon während ihrer Bewerbungsrede bekam die 37jährige Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg stehenden Applaus und setzte sich am Ende mit 64,45 Prozent gegen ihre Mitbewerberin Anja Piel aus Niedersachsen durch. Bisher war Annalena Baerbock klimapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion.

Robert Habeck versprach den Grünen, sich einzumischen in die aktuellen Debatten - denn 'Macht' komme von machen nicht von wollen. Damit die Gesellschaft nicht noch weiter auseinander drifte, brauche es Orte, an denen sich die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten treffen können.

"Links hat heute keinen politischen Ort. Wir haben einen schamlosen Reichtum und wir haben eine Armut, die teilweise unsichtbar, teilweise aber auch eklatant sichtbar ist. Diese Armut zu verteidigen, indem man linke Politik des letzten Jahrtausends vorsetzt, ist keine linke Politik. Wir brauchen Umverteilung." Robert Habeck, in seiner Bewerbungsrede um den Parteivorsitz der Grünen

Satzungsänderung für Robert Habeck

Die nächsten acht Monate wird Robert Habeck nun Parteivorsitzender und Umweltminister in Schleswig Holstein sein. Dafür musste die Grüne Satzung geändert werden, was der Parteitag gestern mit einer Zweidrittelmehrheit getan hat.

Schon im Vorfeld hatten sich viele Grüne für die beiden Kandidaten ausgesprochen. Sie bezeichnen sie als Dreamteam für die Parteispitze.