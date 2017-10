Weltseniorentag DGB Bayern fordert Maßnahmen gegen Altersarmut

Zum heutigen Internationalen Tag der älteren Menschen appelliert der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern an die Politik, die Lebenssituation von Senioren zu verbessern. Immer mehr Ältere seien von Armut bedroht.

Ältere Menschen, die Mülleimer nach Pfandflaschen durchsuchen: Auch in München sind sie keine Seltenheit mehr. Altersarmut wird zunehmend zu einem Problem. Ein Grund, warum der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern (DGB Bayern) an die Politik appelliert. Immer mehr Ältere seien von Armut bedroht, kritisiert Verena Di Pasquale, die stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern. Um den sozialen Abstieg im Alter zu verhindern, sei ein Kurswechsel in der Rentenpolitik notwendig.

Jeder fünfte Mann von Armut bedroht

Flaschensammler sind auch in München keine Seltenheit mehr.

Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes sei die Zahl der armutsgefährdeten Menschen in Bayern erneut gestiegen. Im Jahr 2016 waren demnach etwa jede vierte Frau und jeder fünfte Mann über 65 Jahren von Armut bedroht.

Bei einem Großteil älterer Menschen sei der Übergang zwischen dem Austritt aus dem Erwerbsleben und dem Eintritt in die Rente problematisch. 2015 seien nur noch deutlich weniger als die Hälfte der älteren Menschen unmittelbar vor der Rente sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen. Bei den Männern sei das nur etwa 40 Prozent gelungen, bei den Frauen lediglich knapp 35 Prozent.

DGB setzt sich für Teilrente ein

Ältere Menschen müssten im Arbeitsleben gehalten werden, fordert Verena Di Pasquale. Ihnen müssten darüber hinaus flexible und sozial abgesicherte Übergänge in die Rente ermöglicht werden. Hier sei die Bayerische Staatsregierung gefragt, sich für einen Rechtsanspruch auf sozialversicherungspflichtige Teilzeit im Alter sowie für einen Zugang in eine Teilrente ab 60 Jahren einzusetzen, so die Vertreterin des DGB Bayern.