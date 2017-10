Kultusministerkonferenz präsentiert Schulstudie Bildungstrend: Bayerns Grundschüler bundesweit an der Spitze

Das Bildungsniveau an deutschen Grundschulen ist deutlich gesunken, Bayerns Viertklässler stehen aber bundesweit an der Spitze . Das geht aus einer Studie hervor, die in Berlin von der Kultusmininsterkonferenz (KMK) vorgestellt wurde.

Bayerns Viertklässler sind laut einer aktuellen Studie in den Fächern Deutsch und Mathematik bundesweite Spitzenreiter. Mit Werten von 73 Prozent in Mathematik sowie ähnlichen Werten im Fach Deutsch in den Kompetenzbereichen Lesen (74 Prozent), Zuhören (77 Prozent) und Orthografie (68 Prozent) ist der Anteil der Schüler, die den Regelstandard erreichen, weit über den bundesweiten Durchschnittswerten. Das geht aus der Studie IQB-Bildungstrends hervor, die die Kultusministerkonferenz (KMK) am Freitag in Berlin veröffentlichte. Untersucht wurde, inwieweit Viertklässler Bildungsstandards der KMK in Deutsch und Mathematik erreichen.

Deutschlandweit schlechtere Leistungen

Bundesweit zeigt die Studie jedoch, dass sich das Niveau in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt in Mathematik, beim Zuhören und in Rechtschreibung verschlechtert hat - vor allem in zwei Bundesländern, Baden-Württemberg und Bremen. So hinken die getesteten Viertklässler in der Rechtschreibung hinterher, vom Verlust von 24 Leistungspunkten ist die Rede. Das entspricht in etwa dem Stoff, der in vier Monaten in der Grundschule vermittelt wird. Die Lesekompetenz ist dagegen im vergangenen Jahr auf ähnlichem Niveau geblieben wie 2011.

Spaenle: Große Leistung in Bayern

Bayerns Schüler hatten auch 2011 die Spitzenplätze der Studie belegt. "Das ist eine große Leistung – gerade angesichts der wachsenden Zahl von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte", sagte Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) in München. Wichtig sei für ihn nicht nur, dass in Bayern eine hohe Quote von Schülern das höchste Leistungslevel erreicht habe, sondern auch, dass die Quote der Schüler, die den Mindeststandard verfehlt hätten, sehr niedrig sei.

Mehr Grundschüler mit Migrationshintergrund

Deutlich verändert hat sich der Studie zufolge seit der Erhebung 2011 die Zusammensetzung der Schülerschaft. Der Anteil der Viertklässler mit Migrationshintergrund hat sich durch den Flüchtlingszuzug um mehr als ein Drittel auf 34 Prozent erhöht. das sind neun Prozentpunkte mehr als 2011. Kinder, die seit 2015 als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, wurden in der IQB-Studie nicht erfasst. Sie seien zum Testzeitpunkt in Willkommensklassen unterrichtet worden.

30.000 Viertklässler aus 16 Bundesländern

KMK-Präsidentin Susanne Eisenmann sprach von einer wichtigen Standortbestimmung. "Wir erhalten differenziert darüber Auskunft, inwieweit sich das Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler in der vierten Jahrgangsstufen in den einzelnen Ländern entwickelt hat", sagte die baden-württembergische Bildungsministerin. "An der Studie haben rund 30.000 Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgangsstufe aus allen 16 Ländern teilgenommen." Getestet wurden die Kinder in Mathematik und Deutsch. Dazu gehörten beispielsweise die Teilbereiche "Lesen", "Sprechen und Zuhören" sowie in Mathematik "Raum und Form" und "Größen und Messen".

Mehr Lehrer nötig

Im Zuge der Diskussionen um den Schulerfolg von Grundschülern wird die Forderung nach mehr Lehrern laut. "Ohne ausreichend Lehrer kann es keinen Bildungserfolg geben", sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe. Die KMK hatte festgestellt, dass insbesondere die Grundschulen, die Sonderpädagogik und die beruflichen Schulen von Lehrermangel betroffen seien.

Die IQB-Studie

Alle fünf Jahre testet das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) den Lernstand der deutschen Schüler in den wichtigsten Fächern. Alle drei Jahre erfährt die Bildungsrepublik, wo ihre Schüler im internationalen Vergleich stehen.