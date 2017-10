Orkanartige Böen Deutscher Wetterdienst weitet Unwetterwarnung aus

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen in großen Teilen Oberbayerns. Im Bayerischen Wald gilt sogar die höchste Warnstufe. Die Warnung gilt von Sonntagmorgen bis zum Nachmittag – die Meteorologen empfehlen, während des Sturm zuhause zu bleiben.

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung ausgeweitet. Neben dem Alpenraum und dem bayerischen Wald befürchten die Meteorologen nun auch orkanartige Böen in München und allen östlich und südlich gelegenen Landkreisen von Oberbayern. Auch die Katastrophen-App KATWARN wurde in diesen Bereichen ausgelöst. Zum Teil soll es zu Windgeschwindigkeiten von 120 km/h kommen.

Höchste Warnstufe für den Bayerischen Wald

Unwetterschäden im Bayerischen Wald nach Hurrican Maria

Die Unwetterwarnzentrale hat den Gefahrenbereich ebenfalls ausgeweitet - neben Oberbayern sehen die Meteorologen von Meteomedia auch weite Teile der Oberpfalz, Mittelfranken, Oberfranken und Niederbayern als gefährdet. In ihrer aktuellen Prognose wird für den östlichen bayerischen Wald sogar die höchste, die violetten Warnstufe ausgegeben.

Umstürzende Bäume befürchtet

Von morgen Früh bis 15 Uhr gilt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Sie betrifft die Landeshauptstadt München aber auch die umliegenden Landkreise im Osten und Süden Münchens.

Unwetterschäden im Landkreis Passau im August

Erwartet werden Böen bis zu 115 km/h aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. Es können dadurch zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Auch herabstürzende Äste oder Dachziegel können eine Gefahr sein.

Von Bergtouren wird dringend abgeraten

Die Meteorologen empfehlen während des Sturms zuhause zu bleiben. Auch von Bergwanderungen ist dringend abzuraten: Es sei oberhalb von 1000 Metern mit Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 140 km/h zu rechnen.

Gefahr von Dauerregen

Unwetterwarnung Dauerregen

Neben dem Sturm bringt das Tief auch Dauerregen mit. Im Alpenraum kann es ab der zweiten Nachthälfte laut DWD in Staulagen über 25 Liter pro Quadratmeter regnen und nach dem Sturm kommt dann die Abkühlung. Die Schneefallgrenze kann im Alpenraum auf bis zu 700 Meter sinken. Wenn wirklich größere Mengen Niederschlag fallen, könnte vielleicht sogar die erste Schneedecke in mittleren Lagen liegen bleiben.

Berliner Zoo bleibt geschlossen

Auch für die Hauptstadt Berlin gilt eine Sturmwarnung. Deshalb bleiben Zoo und Tierpark in Berlin am Sonntag geschlossen. Herabfallende Äste des alten Baumbestandes könnten eine Gefahr für Besucher sein, hieß es in einer Mitteilung.

Tote Flamingos

Flamingos mit Küken

Die Tiere würden vorsorglich in Häusern und Stallungen untergebracht. Und: "Glücklicherweise konnten die Flamingos im Zoo, bei denen es Anfang Oktober tragische Verluste gegeben hatte, bereits in ihre Innenstallungen gebracht werden." Beim Sturm "Xavier“ waren 18 Flamingos im Zoo von herabfallenden Ästen getötet worden. Auch damals wurden die Pforten von Zoo und Tierpark in der Bundeshauptstadt für Besucher geschlossen.

Riesentorlauf in Sölden droht Absage

Weltcupstrecke auf dem Rettenbachfernen in Sölden

Auch der Weltcup-Auftakt der Herren in Sölden wackelt gehörig. Ob der für Sonntag geplante Riesentorlauf stattfinden kann, darüber soll am frühen Morgen entschieden werden. Denn auf dem Rettenbachferner sind ebenfalls Windböen in Orkanstärke für Sonntag angekündigt.

Fahren die Gondeln?

Es gehe auch darum, ob die Gondelbahn überhaupt fahren könne. Und auch um die Sicherheit der Zuschauer und Beschäftigten, befinden sich im Zielraum doch zahlreiche temporäre Aufbauten. Sollte es zu gefährlich sein, werde man die Leute überhaupt nicht erst auf den Berg hinauflassen, so FIS-Herren-Rennchef Markus Waldner

"Entweder es geht morgen, sonst wird es abgeblasen. Und dann ist es definitiv abgesagt.“ Markus Waldner, FIS-Rennchef im ORF

Verschiebung nicht möglich

Eine Verschiebung auf Montag sei kein Thema. Laut Reglement werden Rennen, sollten sie beim Auftakt oder beim Finale am angesetzten Tag nicht stattfinden können, nicht nachgetragen.