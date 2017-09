Bestes Interview "Blaue Couch" gewinnt deutschen Radiopreis

Bayern 1 kann triumphieren. "Zwischen Sport und Mord" - das "Blaue Couch"-Gespräch mit Rudi Cerne hat den Deutschen Radiopreis 2017 in der Kategorie "Bestes Interview" gewonnen.

Das Interview von Moderatorin Gabi Fischer mit dem ehemaligen Eiskunstläufer, Sportexperten und TV-Moderator ("Aktenzeichen XY... ungelöst") Rudi Cerne überzeugte die Jury und räumte den Deutschen Radiopreis 2017 in der Kategorie "Bestes Interview" ab. Die Gewinner des Deutschen Radiopreises wurden im Rahmen einer Live-Gala in der Hamburger Elbphilharmonie am Abend bekannt gegeben.

Die Jury begründete ihre Entscheidung wie folgt: "Der Preisträgerin gelingt es in diesem Interview ihrem Gast nah zu kommen ohne ihm zu nah zu treten, zu unterhalten, ohne auch nur eine Minute oberflächlich zu werden. Das Gespräch ist spannend, informativ, unterhaltsam und kurzweilig – ein Prototyp für ein professionell geführtes Interview."

Bayern 3 und Recherche-Podcast waren nominiert

Zwei weitere Produktionen des Bayerischen Rundfunks waren nomininert. Bayern 3 war mit der Serie #LäuftBeiUns für den Deutschen Radiopreis nominiert. Auch der Podcast "Money Island. Das System Madeira – Steuerparadies mit dem Segen der EU-Kommission" von BR Data und BR Recherche waren unter den Nominierten.

„Die Blaue Couch“ - der Radiotalk, läuft immer sonntags von 12.00 bis 14.00 Uhr auf Bayern 1. Mehr als 500 Gäste kamen in zwölf Jahren in die Sendung. Zum Beispiel: Katarina Witt, Hans-Dietrich Genscher, Iris Berben oder Udo Lindenberg.